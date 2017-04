Trump takker ja til invitasjon til Kina

Trump og Kinas president Xi Jinping møttes torsdag kveld for første gang da Xi ankom Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida til middag og uformelle samtaler.

Det var ventet at de to presidentene skulle diskutere alvorlige temaer som Nord-Koreas atomvåpenprogram og bilateral handel i sitt andre møte, men én avtale skal allerede være i boks mellom de to.

Kinesiske medier meldte tidligere at Trump hadde sagt ja til å besøke Kina. Nyhetsbyrået Xinhua skrev at besøket ville finne sted «tidlig» i 2017, men ga ingen andre detaljer.

Møtet mellom Xi og Trump har havnet litt i skyggen av USAs rakettangrep i Syria, men nyhetsbyrået AP spekulerer på om angrepet kan sende signaler til Kina om at den nye amerikanske presidenten ikke er redd for unilaterale militære steg.