Trump til Lavrov: – Jeg sparket nettopp FBI-sjefen. Han var gal i hodet, en skikkelig gærning

Dagen etter at president Trump sparket FBI-sjef James Comey 9. mai, møtte han Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USA-ambassadør Sergej Kisljak i Det hvite hus.

Ifølge et møtereferat gjorde presidenten det soleklart at han hadde sparket Comey på grunn av FBIs etterforskning av Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg og Trump-kampanjens mulige samarbeid med russerne.

– Jeg sparket nettopp FBI-sjefen. Han var gal i hodet, en skikkelig gærning («nut job»). Jeg var under kraftig press på grunn av Russland. Det er nå tatt vekk, sa Trump, ifølge møtereferatet, som avisen The New York Times har fått tak i.

Trump la til at han mente at han ikke var under etterforskning selv.

Den demokratiske senatoren Patrick Leahy mener at saken viser at Trump forsøker å motarbeide rettsvesenet:

This is what OBSTRUCTION looks like: “I faced great pressure because of Russia. That’s taken off.” https://t.co/8ktKsQ03Uf — Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) May 19, 2017

Det hvite hus bestrider ikke innholdet i møtereferatet den amerikanske avisen gjengir i artikkelen.

– Igjen er den virkelige historien at vår nasjonale sikkerhet er blitt svekket ved at private og høyt graderte samtaler er blitt lekket ut, sier Sean Spicer, pressetalsmann i Det hvite hus, til The New York Times.

FBI-etterforskningen omfatter nå en av Trumps nærmeste

Nyheten kom omtrent samtidig som president Trump forlot landet for en ni dager lang reise til Saudi-Arabia og flere europeiske land.

Den kom også samtidig som The Washington Post kunne melde at FBI-etterforskningen av Trump-kampanjen, som på ingen måte tok slutt da Comey ble sparket, nå er kommet ett skritt nærmere Det hvite hus.

En av Trumps nærmeste og fremste rådgivere skal nå være identifisert som en person FBI «fatter interesse for» i etterforskningen, ifølge kilder med kjennskap til saken som har snakket med Washington-avisen.

Det er uklart om FBI er «interesserte» i personen som vitne eller som en mulig mistenkt.

Etterforskningen er nå gått inn i et nytt gir, opplyser avisens kilder, og FBI kommer nå i tiden fremover til å gjennomføre en rekke intervjuer og kreve å få tilgang til en mengde dokumenter for å komme til bunns i saken.

Samtlige 17 amerikanske etterretningsorganisasjoner har sagt at de mener at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor i et forsøk på å svekke tiltroen til det amerikanske demokratiet.

Under Trumps flytur til Saudi-Arabia kunne Washington Post melde at James Comey har gått med på å stille til en åpen høring i det amerikanske senatets etterretningskomité.

Nye lekkasjer om Russland-innblanding

Lekkasjene står i kø, etter at Trump har forlatt landet. Nå hevder kilder overfor CNN at Russiske tjenestemenn angivelig skal ha skrytt av at de skal ha kunnet bruke Michael Flynn til å påvirke Donald Trump.

Samtalene som amerikansk etterretning fanget opp, indikerte at Russland så på Flynn som en alliert, hevder kilder overfor CNN.

En tjenesteperson som var ansatt i Obama-administrasjonen sier til tv-kanalen at Flynn ble sett på som et potensielt problem for nasjonens sikkerhet.

Russlands innblanding i valget etterforskes av både FBI og minst fire komiteer i Kongressen. I tillegg ble det denne uken utnevnt en egen spesialetterforsker som skal granske påstandene grundig.

Etterforskningene omfatter også det mulige samarbeidet mellom Russland og medlemmer av Trump-valgkampen.

I februar måtte general Michael Flynn trekke seg etter 24 dager som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter at det ble kjent at han hadde hatt en rekke samtaler med russiske tjenestemenn og at han hadde løyet om disse møtene til visepresident Mike Pence og andre.

Flere nåværende medarbeidere på høyeste nivå i Det hvite hus har erkjent at de hadde kontakt med russiske myndigheter i tiden før Trump overtok som president. Blant disse finner vi justisminister Jeff Sessions, utenriksminister Rex Tillerson og Trumps svigersønn Jared Kushner, som i dag er en av presidentens nærmeste rådgivere.