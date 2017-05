Trump trekker trolig USA ut av Parisavtalen

Det har foreløpig ikke kommet noen offisiell bekreftelse fra Det hvite hus på opplysningene.

Nettstedet Axios siterer to anonyme kilder på at Trump vil ut av avtalen. Miljøvernminister Scott Pruitt jobber med en plan for hvordan USA skal trekke seg ut, ifølge nettstedet.

Også nettstedet Politico melder onsdag ettermiddag norsk tid at Trump har bestemt seg for å trekke USA ut av avtalen, noe han tidligere har lovet blant annet under fjorårets valgkamp.

I den amerikanske befolkningen har Parisavtalen stor støtte. 71 prosent mener USA bør delta i avtalen, viste en meningsmåling i fjor.

Norsk forsker: - Alvorlig og et stort tilbakeslag

– Hvis dette er riktig er det veldig alvorlig og et stort tilbakeslag for det internasjonale klimasamarbeidet. Dette vil helt åpenbart føre til et dårligere forhold mellom USA og dets viktigste samarbeidspartnere, sier forskningsleder Guri Bang ved Cicero senter for klimaforskning.

Hun tar forbehold om at opplysningene foreløpig baserer seg på to anonyme kilder som er intervjuet av et amerikansk nettsted, men er overrasket om dette skulle stemme.

– Jeg har trodd at det internasjonale presset mot USA og Trump var så stort at han ville se seg tjent med å videreføre avtalen. Dette så vi ikke minst under G7-møtet i forrige uke, der alle de andre seks landene ivret for å fortsette klimasamarbeidet, sier Bang.

Det internasjonale presset kommer ikke bare fra mange nasjoner, men også store multinasjonale selskaper, påpeker hun.

– Uansvarlig av USA

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, påpeker at ingenting er bekreftet om hva USA gjør med Parisavtalen.

Hun lister opp tre alternativer: 1. De trekker seg fra Parisavtalen. 2. De trekker seg fra hele FNs klimakonvensjon. 3. De blir værende i klimakonvensjonen og Paris-avtalen, men kutter sitt eget ambisjonsnivå.

– Alle disse alternativene er uansvarlige, i strid med vitenskapen og legger en større byrde på andre land. USAs president er verdens eneste statsleder som gir regelrett blanke i hva vitenskapen om jordas klima sier, sier Ask Lundberg.

Også hun sier nyheten, om den er riktig, er et stort tilbakesteg.

– Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt, og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier Ask Lundberg.

Krever klimatoll mot USA

Partileder Une Bastholm i De Grønne tar også forbehold, men omtaler spekulasjonene som «dessverre som forventet».

– Regjeringen bør nå gjøre to ting: Erna Solberg må trappe opp Norges klimaambisjoner for å sikre at Europa bidrar til å forsterke Paris-avtalen, og innføre en egen «klimatoll» på varer på USA og andre land som bryter Paris-avtalen.

Dette er Parisavtalen

Parisavtalen er en global klimaavtale som ble vedtatt i Paris 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.

Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

Axios, som bragte nyheten, ble etablert i 2016 av tre tidligere medarbeidere i det amerikanske nettstedet Politico.