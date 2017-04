Trump tror Paris-skyting vil være til fordel for Le Pen

I et intervju med nyhetsbyrået AP understreker Trump at han ikke direkte støtter Le Pen, men at angrepet vil være til hennes fordel.

– Hun er strengest når det gjelder grensene, og hun er hardest når det gjelder det som har skjedd i Frankrike. Den som er tøffest mot radikal islamistisk terror, og den som er strengest ved grensene, vil gjøre det bra i valget, sier Trump.

Vanligvis holder amerikanske presidenter seg unna å kommentere kandidater i valg i andre land, men Trump mener at hans meninger ikke skiller seg fra andre iakttakere av det franske valget.

–Alle prøver å forutse hvem som kommer til å vinne, sier han.

De siste meningsmålingene viser at sentrumskandidaten Emmanuel Macron beholder en knapp ledelse over Marine Le Pen før første runde av presidentvalget i Frankrike.

Statsminister Bernard Cazeneuve har beskyldt Le Pen for å utnytte Paris-angrepet politisk.

– Hun forsøker, skamløst, å utnytte frykt og følelser utelukkende for politiske formål, sa Cazeneuve fredag.

Tidligere samme dag kritiserte Le Pen regjeringens arbeid for å bekjempe ekstremisme.