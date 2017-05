Artikkelen blir oppdatert.

Trump gikk ut på Twitter og gikk tilsynelatende i rette med en artikkel i The Washington Post om at han hadde delt hemmeligstemplet informasjon med Russlands utenriksminister og USA-ambassadør.

«Som president ønsket jeg å dele med Russland (på et offentlig kunngjort møte i Det hvite hus), noe jeg er i min fulle rett til å gjøre, fakta om terrorisme og sikkerhet i luftfarten», skriver han.

Trump skriver han hadde «humanitære grunner» til dette og at han ønsker at Russland skal gjøre betydelig mer i kampen mot IS og terrorisme.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

Dette har skjedd

Det var The Washington Post som mandag kveld avslørte at Trump skal ha delt høyt gradert informasjon med russerne. Presidenten tok onsdag forrige imot utenriksminister Sergej Lavrov og USA-ambassadør Sergej Kisljak i Det ovale kontor. Trump skal ha fortalt hvilken by i IS-territorium spesiell informasjon kom fra. Dette handler etter alt å dømme om mulig bruk av bærbare datamaskiner i angrep mot passasjerfly.

Det hvite hus hevdet allerede mandag kveld at historien var feilaktig. Nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster sa at Trump ikke avslørte kilder eller metoder eller militære operasjoner, men avviste ikke direkte avisens opplysninger om at gradert informasjon ble avslørt. Utenriksminister Rex Tillerson brukt også begrepene kilder, metoder eller militære operasjoner i sin avvisning av artikkelen.

Kritikk mot dem som lekker

Litt senere tirsdag morgen lokal tid fortsatte Trump tvitringen om saken. Han gjentok sin etterlysning av mer etterforskning av hvem som ulovlig lekker til til mediene.

Her kan du lese mer om saken: Derfor er det problematisk om Trump delte hemmeligstemplet informasjon med russerne i Det hvite hus

Russerne: Falske nyheter

Russlands ambassade i Washington har avvist å kommentere The Washingtons Posts artikkel overfor det russiske nyhetsbyrået Interfax. Byrået melder imidlertid at Moskva anser dette som «falske nyheter».

Spydig Snowden

Den tidligere etterretningsmedarbeideren Edward Snowden som har asyl i Russland, er etterlyst av USA for å ha avslørt statshemmeligheter.

– Neste gang noen sier at å avsløre grunnlovsstridig masseovervåkning er å tråkke over en grense, vis dem dette, skriver Snowden på twitter og viser til The Washington Posts artikkel.

Next time somebody says revealing unconstitutional mass surveillance to the press crossed a line, show them this: https://t.co/Ofr0WRVuso — Edward Snowden (@Snowden) May 15, 2017

Trump har allerede fått massiv kritikk fra mange hold - også partifeller - etter avsløringen mandag kveld. Ifølge rapporten i avisen stammet informasjonen fra en samarbeidende etterretningstjeneste og forutsetningen var at etterretningen ikke skulle deles med andre. Tirsdag morgen ble det kjent at Trump og Jordans kong Abdullah II skulle ha en telefonsamtale. Det er imidlertid ikke kjent om dette har noen sammenheng med denne siste krisen i Det hvite hus.