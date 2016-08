Trump varsler tale om innvandring

Det kunngjør han selv via Twitter. Trump har viet innvandringspolitikk mye tid i sine nylige valgkamparrangementer, men onsdagens tale skal spesifikt handle om temaet.

Talen skulle egentlig holdes i Colorado i forrige uke, men den ble utsatt fordi eiendomsmogulens valgkampteam ikke kom til enighet om hva han skal foreslå.

Uklar politikk

Sist fredag gikk presidentkandidaten sterkt ut mot innvandring i en tale i delstaten Iowa.

– Jeg vil bygge en stor mur på grensen til Mexico, innføre et nasjonalt screeningsystem, nekte ulovlige innvandrere tilgang til velferd og utvikle et sporingssystem som skal sikre at man blir sendt ut raskt om man overstiger visumperioden sin, sa Trump.

Trump fortsatte talen med å fortelle at han vil begynne med å utvise ulovlige innvandrere fra første dag som president, dersom han vinner valget i november.

Hvorvidt den innvandringskritiske tonen vil vedvare under onsdagens tale, er usikkert. Få detaljer er kjent fra Trumps faktiske innvandringspolitikk. Under nominasjonskampen kjørte han en tøff tone mot blant andre muslimer og mexicanere, men den siste tiden har ryktene gått ut på at han vil myke opp sine standpunkter.