Trump vil ha Brexit-generalen som ny USA-ambassadør

For halvannen uke siden utpekte den britiske regjeringen Farage, som er fungerende leder for det høyrepopulistiske partiet UKIP, til å være uoffisiell sendemann mellom dem og Donald Trump.

Årsaken er at statsminister Theresa May frykter for forholdet mellom Storbritannia og USA etter det amerikanske valget, og hun har derfor bedt Farage om å etablere tett kontakt med den påtroppende amerikanske presidenten.

Det er høyst uvanlig at en nyvalg president i USA ber lederen for et annet land om å utnevne en spesiell person til å bli ambassadør, slik Trump gjorde i en Twitter-melding sent mandag kveld, skriver avisen The Guardian.

Vanskelig situasjon

Den britiske avisen påpeker at det setter statsminister May i en svært vanskelig situasjon. Jobben som Storbritannias USA-ambassadør er den desidert mest prestisjefulle og viktigste jobben i den britiske utenrikstjenesten.

Farage har tidligere sagt at den nåværende ambassadøren, Kim Darroch, burde trekke seg fordi han er en del av «det gamle garden».

Samtidig har Farage sagt at han neppe burde bli ambassadør selv.

– Jeg tror ikke at jeg er noen ambassadør-type. Uansett hvilke ferdigheter eller mangler jeg har, så er nok ikke diplomati evner på listen over det jeg kan best, sa Farage Sky News nylig.

Møtte Trump

Den fungerende UKIP-lederen mener at han selv har mye av æren for at britene sa nei til fortsatt EU-medlemskap.

Under presidentvalgkampen lovpriste Farage Trump flere ganger, og 13. november møtte han den påtroppende USA-presidenten i Trump Tower i New York.

«Det var en stor ære å få være sammen med Trump. Han var avslappet og hadde mange gode ideer. Jeg er overbevist om at han vil bli en god president», skrev UKIP-lederen i en tweet.

- Ikke aktuelt

Tirsdag morgen kommenterer statsministerens kontor i Downing street Trumps forslag, og sier «det er ingen ledig stilling som ambassadør. Vi har allerede en utmerket USA-ambassadør.», sier en talsmann for Theresa May.