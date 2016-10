Trump vil saksøke kvinner som anklager ham

I en tale i Gettysburg lørdag som betegnes som hans siste ord til velgerne, sa Trump at kvinnene er løgnere som forsøker å undergrave valgkampen hans. Og han lovet å saksøke samtlige når valget er over.

Bråket kan fortsette selv om Trump taper: Fire grunner til at amerikanerne frykter det som kan komme etter valget

Etter at opptaket der han skrøt av at han kunne gjøre hva han ville med kvinner, ble sluppet, har ti kvinner hittil fortalt om hvordan han gjorde uønskede, seksuelle tilnærmelser mot dem eller regelrett overfalt dem.

Talen i Gettysburg i Pennsylvania, der et av de viktigste slagene i borgerkrigen sto, var ment som en oppsummering av alt Trump planlegger å gjøre i de første hundre dagene om han blir president.

Han fortsetter å hevde at valget er «rigget» mot ham, og han klager over at «korrupte» medier fabrikkerer saker for å få ham til å se så «ille og farlig ut som mulig».