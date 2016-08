Trump vil spore og utvise innvandrere

Det uttalte den republikanske presidentkandidaten i en tale i byen Des Moines i Iowa fredag.

– Jeg vil bygge en stor mur på grensen til Mexico, innføre et nasjonalt screeningsystem, nekte ulovlige innvandrere tilgang til velferd og utvikle et sporingssystem som skal sikre at man blir sendt ut raskt om man overstiger visumperioden sin, sa Trump.

Skylder på Obama og Clinton

Den kontroversielle eiendomsmogulen, for anledningen ikledd en hvit baseballcaps, fortsatte med å fortelle at dersom han blir tatt i ed som president, vil han starte utvisningen av ulovlige innvandrere fra første dag.

– Jeg vil umiddelbart starte med å fjerne kriminelle, ulovlige innvandrere fra landet, inkludert de hundretusenvis av kriminelle, ulovlige innvandrerne som er blitt sluppet løs i amerikanske samfunn under Obama-Clinton-administrasjonen, lovet Trump til det overveiende hvite publikummet i Des Moines.

Trumps motkandidat i presidentvalget, demokraten Hillary Clinton, var utenriksminister i Barack Obamas første presidentperiode.

– En stemme til Trump er en stemme til et land med lover. En stemme til Clinton er en stemme til åpne grenser. Om vi ikke håndhever visaenes utløpsdatoer, har vi en åpen grense. Så enkelt er det, hevdet han videre.

Frir til afroamerikanere

Republikanernes presidentkandidat forsøkte også å sikre seg svarte velgere ved å love å hjelpe afroamerikanere med å skaffe seg jobb.

– Hver gang en afroamerikansk borger, eller enhver borger, mister jobben sin til en ulovlig innvandrer, er den borgerens rettigheter blitt fullstendig krenket, sa Trump.

Carlo Allegri / X90181

Lørdagens tale var langt tøffere mot innvandrere enn ordene Trump brukte da han snakket om grensesikkerhet under et TV-sendt folkemøte i Texas tidligere i uken. Da åpnet han for en langt mykere innvandringspolitikk enn han varslet i starten av valgkampen.

– Det kan helt klart komme en oppmyking, for vi er ikke ute etter å såre folk. Vi har noen flotte folk i dette landet, og vi skal gjøre dette på humant vis og følge loven, sa han.

Få detaljer er kjent fra Trumps faktiske innvandringspolitikk, men under nominasjonskampen kjørte han en tøff linje mot blant andre muslimer og mexicanere, og han har fått mye oppmerksomhet for de angivelige planene om å bygge en gigantisk mur på grensen til Mexico.

Presidentvalget i USA holdes 8. november. USAs neste president blir tatt i ed 20. januar neste år.