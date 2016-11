Trump vil umiddelbart trekke USA ut av TPP-samarbeidet

– Jeg har bedt mitt overgangsteam om å lage en liste over administrative tiltak vi kan ta på dag én, for å gjenopprette lovene våre og få tilbake jobbene våre, sier Trump i en video hvor han gir en oversikt over prioriterte områder de første 100 dagene.

– Innen handel kommer jeg til å kunngjøre vår hensikt om å trekke oss ut fra stillehavssamarbeidet TPP, som er en potensiell katastrofe for landet vårt. I stedet vil vi forhandle rettferdige, bilaterale handelsavtaler som fører jobber og industri tilbake på amerikansk jord, sier han.

Trump har tidligere kalt stillehavssamarbeidet TPP for en «fryktelig avtale» som vil «voldta» USA ved å flytte arbeidsplasser til land med billigere arbeidskraft.

Japans statsminister Shinzo Abe sier avtalen mellom de 12 landene vil være «meningsløs» uten USA. Samtidig sier han at avtalen ikke kan reforhandles.

– Det vil forstyrre den viktige balansen av fordeler, sier han i en tale under sitt besøk i Argentina.

President Barack Obama insisterte på at TPP langt fra er dødt under en pressekonferanse etter APEC-toppmøtet i Peru søndag.