Trump vurderer «ekstrem-sjekk» av vanlige turister: Vil sjekke mobilen din og ha passord til sosiale medier

Mobil-kontakter. Mail-utvekslinger. Passord til sosiale medier. Informasjon om økonomien din.

Alt dette kan turister fra land som Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia og Japan bli tvunget til å dele med amerikanske myndigheter dersom Trump-administrasjonens planer for skjerpet grensekontroll blir satt ut i livet, skriver Wall Street Journal (krever abonnement).

Reisende på vei inn i USA kan også vente seg å bli spurt ut om sin ideologiske overbevisning, skriver Guardian.

Skjerpet grensekontroll var ett av Trumps viktigste temaer i valgkampen, og han har allerede to ganger forsøkt å innføre innreiseforbud for innbyggere i flere muslimske land.

– Må overbevise oss

Ifølge Wall Street Journal vil «ekstrem-kontrollen» Trump-administrasjonen nå vurderer også kunne ramme reisende fra 38 land som har avtale om visumfritak for kortere reiser til USA. Dette gjelder blant annet Norge.

Aftenpostens reporter skulle bare mellomlande i USA: «Her står jeg i stedet naken og viser frem alle mine kroppsåpninger til en fengselsbetjent i USA. Hva i all verden skjedde?»

– Hvis det er noen tvil rundt en persons intensjoner ved å komme til USA, må de virkelig og oppriktig bevise overfor oss at de kommer av legitime grunner, sier Gene Hamilton til avisen. Han er seniorrådgiver for USAs minister for innenrikssikkerhet, John Kelly.

Avisen siterer flere anonyme kilder som sier tiltakene kan innebære at reisende må levere inn telefonen sin så kontrollørene «kan finne ut hvem du kommuniserer med». De kan også kreve å få oppgitt passord til sosiale medier, slik at de kan se hva du poster privat.

– Invaderer folks privatliv

Da Kelly snakket om innskjerpingene Trump-administrasjonen vurderer under en komitéhøring i februar, vakte det sterke reaksjoner fra en lang rekke menneskerettighetsorganisasjoner.

«Å kreve passord eller andre kontodetaljer uten grunn vil ikke øke sikkerheten til amerikanske borgere, og det er et direkte angrep på fundamentale rettigheter. Dette forslaget kan gi grensemyndighetene mulighet til å invadere folks privatliv ved å undersøke årevis med private eposter, tekstmeldinger og andre meldinger», skriver de i en felles uttalelse.

