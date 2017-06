Trumps advokat: Comey bør etterforskes for lekkasjer

Kasowitz’ uttalelse kom torsdag etter at Comey under en høring i Senatets etterretningskomité fortalte at han valgte å lekke notater fra en samtale med Trump, i et forsøk på å få nedsatt en spesialetterforsker til å håndtere etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget.

Kasowitz hevdet også at Trump «aldri, på noen måte» beordret Comey til å hindre etterforskning av noen som helst, heller ikke av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Trump ba heller aldri Comey om å være lojal, hevdet advokaten.

Comey opplyste i en skriftlig uttalelse, og gjentok i torsdagens høring, følgende sitat som han hevder Trump kom med under en privat middag mellom de to:

– Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet, skal Trump ha sagt til Comey.

Kasowitz anklager Comey for «uautorisert videreformidling» av fortrolig kommunikasjon mellom Comey og Trump.

