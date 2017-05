Trumps advokat nekter å utlevere dokumenter

Kongressen gransker om Russland forsøkte å påvirke utfallet av det amerikanske presidentvalget, og hvilken kontakt folk i Donald Trumps valgkampstab eventuelt hadde med russerne.

Som et ledd i granskingen har etterretningskomiteen i Representantenes hus bedt Trumps mangeårige advokat Michael Cohen om å utlevere dokumenter som eventuelt kan kaste lys over saken, noe han nekter å gjøre.

– Jeg avslo en invitasjon om å delta siden forespørselen var dårlig formulert, altfor generell og ikke lot seg besvare, sier Cohen.

– Jeg finner det uansvarlig og upassende at forespørselen som ble sendt til meg, ble lekket av medlemmer i komiteen, legger han til.

Etterretningskomiteen i Senatet gransker også om nære medarbeidere av Trump kan ha spilt på lag med Russland for å svekke Hillary Clintons vinnersjanser i presidentvalget, men heller ikke denne komiteen ønsker Cohen å samarbeide med.

President Vladimir Putin avviser at Russland forsøkte å påvirke valgutfallet i USA og hevder at dette er noe demokratene har diktet opp for å bortforklare at Clinton tapte.