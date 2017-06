Trumps besøk til Storbritannia satt på vent: - Forlanger garantier mot folkeprotester

Telefonsamtalen ble gjennomført for noen uker siden, ifølge en rådgiver som skal ha vært i statsministerboligen i Downing Street 10 da Trump snakket med May. USAs president Donald Trump har fortalt statsminister Theresa May at han ikke vil reise til Storbritannia hvis han blir møtt med store protester, skriver The Guardian. Beskjeden skal ha overrasket May, ifølge de som var til stede.

Kalte ordførerens reaksjon for patetisk

May hadde fortsatt tro på Trump-besøk etter at den amerikanske presidenten kom med flere kritiske meldinger mot Londons ordfører etter terrorangrepet.

Trump beskyldte Londons ordfører, Sadiq Khan for en «patetisk» reaksjon på terrorangrepet etter at han ba Londons innbyggere om ikke å være redde.

Khan har uttalt til Channel 4 at Storbritannia «ikke bør rulle ut den røde løperen» for Trump, mens Liberaldemokratenes leder Tim Farron krever at May avlyser statsbesøket.

LES MER OM: Invitasjone har vært omstridt

Et statsbesøk innebærer blant annet at Trump vil bli tatt imot av dronning Elizabeth.

Inviterte etter USA-besøket

Den britiske statsministeren inviterte Trump etter at hun var den første utenlandske statslederen til å besøke ham i Det hvite hus i februar i år. May fortalte på pressekonferansen da at hun var glad for at presidenten og hans kone Melania hadde takket ja til besøket senere dette året.

Hjemme ble meldingen mottatt med mye kritikk. Etter at Trumps statsbesøk ble kjent, har nær 2 millioner personer skrevet under på en protestliste på nettet.

Invitasjonen kom for tidlig

Flere seniordiplomater skal ha sagt at invitasjonen fra den britiske statsministeren kom for tidlig. Dessuten har forholdet mellom de to blitt mer komplisert. Storbritannias tradisjonelle rolle som en brobygger mellom USA og Europa, er blitt langt mer komplisert etter folkeavstemningen i fjor, der Storbritannia bestemte seg for å forlate EU.

Det britiske utenriksdepartementet er også skuffet over at USA bryter med Paris-avtalen. Britiske lobbyister skal ha jobbet hardt for å forhindre at USA ville ta en slik avgjørelse. Årsaken er at det vil gjøre splittelsen mellom USA og EU enda dypere.