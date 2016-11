Trumps ego er den beste forsikringen mot en katastrofe i Det hvite hus

– Jeg tror ikke han er en ideolog. Jeg tror til syvende og sist at han er en pragmatiker, sa president Barack Obama om sin etterfølger Donald Trump i sin første pressekonferanse siden valget.

Obama fremhevet Trumps evne til å være fleksibel som den største grunnen for optimisme foran regimeskiftet i Washington.

– Donald Trump kommer til Det hvite hus med færre hardbarkede standpunkt enn mange andre presidenter, sa Obama.

Nødvendig å endre mening

Etter Trumps forsonende tone i seierstalen og et sobert intervju med programmet 60 Minutes, har det vært mange spekulasjoner om den nye presidenten nå vil dreie i en mer pragmatisk retning, og forkaste noen av sine mer ekstreme standpunkter.

Trump har selv ved flere anledninger understreket at han ønsker å være løsningsorientert og strategisk fremfor ideologisk.

– Du er nødt til å ha fleksibilitet. Du må være i stand til å endre standpunkt. Det kan hende du sier én ting, og året etter vil du endre det fordi omstendighetene er annerledes, sa Trump på en pressekonferanse tidligere i år, og understreket at verden ikke ville få se en Trump-doktrine:

– Du kan ikke si at «dette er min doktrine, og jeg vil ikke bevege meg en millimeter». Fordi verden endrer seg, land endrer seg, ledere endrer seg. Mange ting skjer.

Tror på en moderat og pragmatisk Trump

En av dem som har mest tro på en moderat og pragmatisk Trump, er Nouriel Roubini som var rådgiver til Bill Clinton, og er en av de få økonomene som forutså krakket i 2008.

«Det er mest sannsynlig at Trump vil føre en pragmatisk og sentrumsorientert politikk. For det første er han en businessmann som dyrker «avtalens kunst», så han er pr. definisjon mer av en pragmatiker enn en ideolog med skylapper,» skrev Roubini i en kommentar denne uken.

Roubini påpeker at Trump nå har lite incentiv til å favorisere en populistisk linje over en tryggere politikk som ikke destabiliserer markedene. Han vil kaste litt «rødt kjøtt» til sine velgere, og ellers føre en relativt sentrumsorientert republikansk politikk, tror Roubini.

Trumps ego er den beste forsikringen mot at vi får en katastrofal periode i Det hvite hus, mener milliardær og hedgefond-sjef Bill Ackman.

– Jeg har vært bekymret for hva han ville finne på, innrømmet Ackman da han deltok i en paneldebatt denne uken.

– Men da jeg våknet forrige onsdag sa jeg til meg selv: Vet du hva? Denne mannen har akkurat blitt president i USA. Dette blir hans ettermæle. Har han lyst å kjøre det i grøften? Nei. Han ønsker å bli den største presidenten landet noensinne har hatt.

Frykter en demokrat i forkledning

Hvilken versjon av Donald Trump er det vi får se i Det hvite hus? spurte Aftenpostens kommentator Frank Rossavik nylig.

Kan det være « liberaleren fra New York, som før det hele braket løs ga uttrykk for en rekke venstreorienterte standpunkter, blant annet for selvbestemt abort, ekteskap for homofile og et føderalstatlig finansiert helseforsikringssystem?»

Mens europeere og demokrater frykter at Trump skal lede den amerikanske regjeringen fra et høyreekstremistisk standpunkt, frykter den dypt konservative delen av det republikanske partiet det motsatte: at han skal vise seg å være en moderat og kompromissvillig president.

Republikanernes høyrefløy har lenge mistenkt at Trump kan være en såkalt RINO – en «republican in name only». Denne delen av partiet har det siste tiåret drevet republikanerne stadig lengre til høyre. De har krevd at politikerne er ideologiske prinsippryttere som konsekvent motsetter seg enhver politisk løsning som krever kompromiss. Dette har ført til at Kongressen har vært fastlåst og handlingslammet i årevis.

Republikanerne har kranglet og slåss i 20 år. Slik redet de grunnen for Trump.

Besatt av budsjettunderskudd

Presidentkandidat og senator Ted Cruz er den som har drevet dette lengst – han har blokkert lovforslag og sørget for at den amerikanske staten «stengte ned». En av dogmene til de mest konservative republikanerne var at ethvert forslag som økte budsjettunderskuddet eller gjelden, skulle blokkeres.

Trumps forslag om å stimulere økonomien samtidig som han kutter skatter er stikk i strid med en slik politikk. Investor og Trumpvenn Carl Icahn mener den nye presidenten er blitt uglesett av det republikanske lederskapet fordi han er en pragmatiker og ikke en purist.

– Republikanerne har vært besatt av gjeld og budsjettunderskuddet, sa Icahn i et intervju med businesskanalen CNBC tidligere i år.

– Trump kommer til å gjøre det som er nødvendig for økonomien.

Også Wall Street er blitt forbausende optimistisk til president Trump på rekordtid. Markedene falt i noen timer etter valget, men tok seg snart opp igjen til rekordnære nivåer. Hillary Clinton-supporter og Goldman Sachs-sjef Lloyd Blankfein er blant dem som nå mener Trumps planer kan gi USA et økonomisk boost, ifølge Politico:

– Hvis du ser på summen av hans posisjoner – investering i infrastruktur, mer pengebruk enn selv Hillary Clinton ville gjort, lavere skatter, mindre reguleringer – så er det en kraftfull miks, sa Blankfein nylig.