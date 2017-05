Trumps kommunikasjonssjef har sagt opp

Dubke sier til Politico at han leverte sin avskjedssøknad 18. mai og at Trump godtok den umiddelbart.

Dubke sier videre at han tilbød seg å bli sittende til Trump hadde gjennomført sin første utenlandstur som president. Trump kom tilbake til USA fra rundturen i Midtøsten, NATO-toppmøtet i Brussel og G7-møtet i Italia i helgen.

Washington Post beskriver avskjeden som den første i det som kan bli en rekke endringer i Trumps stab i Det hvite hus. Også Politico antyder at flere endringer kan være på vei.

Dubke har samarbeidet tett med Trumps pressetalsmann Sean Spicer. Han har for det meste operert i kulissene i kommunikasjonsarbeidet i Det hvite hus.

Både Dubke og Spicer skal ifølge Washington Post ha fått skarp kritikk internt for innsatsen, spesielt etter at Trump sparket FBI-sjef James Comey.

Det var Axios som først meldte om Dubkes avgang. Axios skriver at Spicer vil bli værende som pressetalsmann, men at han vil bli mindre å se på TV. Avisen oppgir ikke kilder for opplysningene.

Trump sparket Comey tidligere i mai, mens FBI var i gang med en etterforskning av mulige forbindelser mellom Trumps stab og Russland.

