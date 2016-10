Trumps kone sier Donald ble revet med: - Jeg vet han respekterer kvinner

– Dette var gutteprat, han ble revet med av radioverten til å si slibrige og stygge ting, sier Melania Trump i et sjelden intervju med Fox og CNN natt til tirsdag. Men hun sier at kommentarene var «upassende» og «uakseptable» og at de forundrer henne, fordi de ikke gjenspeiler mannen hun kjenner.

– Han er rett fram, han sier det som det er. Jeg vet han respekterer kvinner, men han forsvarer seg mot løgner, sier Melania i intervjuet, og viser til at han som arbeidsgiver har ansatt mange kvinner.

Tidligere i valgkampen ble Melania Trump anklaget for å plagiere en tale: Hun selv utpekes som syndebukk etter taleskandalen

Programleder sparket

Videoen, som har skapt bølger i presidentvalgkampen, ble tatt opp i 2005. I samtale med radiovert Billy Bush forteller Trump, trolig uvitende om at lyden blir tatt opp, om hvordan han prøver seg på kvinner.

– Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner. Jeg bare begynner å kysse dem. Det er som en magnet. Bare kysser. Jeg venter ikke engang. Og når du er en stjerne, lar de deg gjøre det. Du kan gjøre hva som helst, sier Trump. Han forteller også at han beføler kvinnene i skrittet.

– Du kan gjøre hva som helst, gjentar Trump.

Natt til tirsdag melder NBC News at Billy Bush ble sagt opp to dager etter at de famøse opptakene ble frigjort av Washington Post 7. oktober, og at de har siden forhandlet om hans avskjedigelse. Bush har sagt at han er «flau og skamfull» over sin opptreden.

Tviler på påstander om seksuelle overgrep

Melania Trump sier at hun er enig med Michelle Obamas påstand om at kyssing eller berøring uten samtykke er seksuelle overgrep, men at hun ikke tror at anklagene mot hennes mann er sanne, det er ikke første gang, sier hun.

– Jeg tror min mann, han har ikke gjort noe, sier hun.

Hun mener uansett at alle anklager bør bli overlatt til rettssystemet å avgi dom.

– Å anklage kvinner eller menn uten å kunne legge fram bevis er skadelig og urettferdig, sier Melania.

Trumps kone etter avsløringen: – For meg er ordene min mann brukte uakseptable og støtende

– Clinton ber om det

Melania sier videre at det er uproblematisk at hennes mann, Donald, bruker kvinner som anklager tidligere president Bill Clinton for seksuelle overgrep, i sin egen valgkamp. Hun mener ekteparet Clinton kan takke seg selv.

– De ber om det. De startet. Fra begynnelsen av valgkampen har de brukt bilde av meg fra mine dager som modell. Jeg er stolt av min bakgrunn som modell. Jeg jobbet veldig hardt, sier hun.

Bekymret for barn

Med tanke på egne ambisjoner som USAs potensielle førstedame, sier Melania Trump at hun kan være interessert i å lede et forsøk på å bekjempe mobbing og negativitet på sosiale medier.

Hun er bekymret for barn, og at deres 10 år gamle sønn Barron kan bli eksponert for røffe diskusjoner på Twitter og andre sosiale medier. (©NTB)