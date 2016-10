Trumps nære støttespiller etter marerittuken: - En uke som har rystet hans egne tilhengere

Først ble Donald Trump knust av Hillary Clinton i TV-debatten natt til tirsdag, så fortsatte han med flere stygge personangrep på tidligere Miss Universe Alicia Machado. På toppen av dette viser nå meningsmålingene at Clinton øker ledelsen på Trump.

Trump ba folk sjekke sexvideo

De siste angrepene kom på Twitter natt til fredag amerikansk tid. Da kalte Trump henne motbydelig og ba folk sjekke hennes sexvideo. Trumps angrep har blitt møtt med sterk kritikk. Nå har selv den republikanske tungvekteren Newt Gingrich, en av Trumps mest profilerte støttespillere, fått nok.

– Du kan ikke tvitre klokken tre om morgenen. Punktum. Noensinne. Det er ingen unnskyldning. Ikke hvis du skal bli USAs president, sa Gingrich til Fox News.

– En tapt uke

Gingrich var med nesten helt frem til målstreken da Trump valgte sin visepresidentkandidat.

– Denne siste uken mener jeg ærlig talt har vært en tapt uke. En uke som har skadet ham og som har rystet hans egne tilhengere, sa Gingrich.

– Det Trump må forstå er at han enten må synge «det må være meg» eller bestille en ny sang, «jeg må bli president». Det er ikke den samme sangen. Han må bli mer disiplinert, sa Gingrich til Fox.

Problemene til Trump denne uken startet med TV-debatten natt til tirsdag norsk tid. Meningsmåling etter meningsmåling viser at Donald Trump tapte TV-debatten mot Hillary Clinton natt til tirsdag. Den kanskje siste målingen over hvem som vant debatten ble offentliggjort av Fox fredag, og viser en knusende Clinton-seier med 61–21.

Siden debatten har Clinton og demokratene vært på offensiven. I den republikanske leiren er det ikke bare Gingrich som river seg i håret over at Trump i etterkant av debatten har gått til til flere angrep på tidligere Miss Univers Alicia Machado. Etter å ha snakket med over to dusin kilder i Det republikanske partiet konkluderer The Washington Post med at den siste uken har vært et «mareritt» for partiet.

Clinton hevdet under TV-debatten at Trump hadde kalt Machado for «Miss Piggy og «Miss Hushjelp». Han brøt inn med «Hvor fant du det?», men kommenterte det ikke for øvrig. Morgenen etter sa han på TV: «Hun gikk voldsomt opp i vekt og det var et ordentlig problem».

– Hun er den verste vi noen gang har hatt, sa Donald Trump til TV-kanalen Fox tirsdag morgen om Machado.

Her kan du se The Washington Posts video om hvem Machado er og hva saken handler om:

Machada ble kåret til Miss Universe i 1996, like etter at Trump hadde sikret seg rettighetene til missekonkurransen. Forholdet mellom Trump og Machado ble raskt anstrengt fordi missen begynte å slite med vekten.

Twitter-tiraden natt til fredag amerikansk tid

Trump tilsynelatende ingen grunner til å stoppe angrepene på henne. Det ble klart da han natt til fredag amerikansk tid nok en gang langet ut mot Machado.

«Hjalp uhederlige Hillary motbydelige (sjekk hennes sexvideo og fortid) Alicia M med å bli amerikansk statsborger slik at hun kunne bruke henne i debatten?», skrev Trump i en av flere Twitter-meldinger mellom klokken 03.00 og 05.30.

Den tidligere senatoren og utenriksministeren har de siste dagene fått et løft både på nasjonale målinger og i viktige vippestater som Florida.

«Det er ingen debatt om at Hillary Clintons resultat på målingene forbedrer seg», konkluderer The Upshot, som er analyseseksjonen til The New York Times.

Clinton leder på Fox-måling

En av dem som har kommet med nasjonale målinger etter debatten er Fox News. Den målingen gir Clinton 43 prosents oppslutning og 40 prosent for Trump, når også Gary Johnson fra Det libertarianske partiet og Jill Stein fra De grønne er med.

På samme måling tidlig i september var det 41–40 i favør av Clinton. Dersom det bare er mulig å velge mellom Clinton og Trump, er det fordel 49–44 Clinton. Tidlig i september var det derimot 46–45 ledelse til Trump.

Siden i vår har Clinton i gjennomsnitt ledet med mellom 2 og 8 prosentpoeng på målingene. For øyeblikket er snittledelsen hennes på rundt 3,0 poeng, ifølge Realclearpolitics.com.

Vinnersjansene på 68–76 prosent for Clinton

Vinnersjansene til Clinton har gått betydelig opp ifølge prognosene til The Upshot og statistikkguruen Nate Silvers nettsted fivethirtyeight.com. The Upshot gir Clinton 76 prosents sjanse til å vinne, mens den er 67,7 prosent på fivethirtyeight.

Det er ikke bare på de nasjonale målingene at Clinton har fått et oppsving. «En bølge av høykvalitetsrundspørringer i vippestater som ble sluppet fredag ga henne en komfortabel ledelse i New Hampshire, Nevada, Florida og Michigan», skriver The Upshot.

