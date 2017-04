Trumps plan om Mexico-mur møter veggen

Fredag denne uken må den amerikanske kongressen vedta et budsjett for å unngå at den føderale staten stopper opp.

Det hvite hus har forsøkt å presse inn en bevilgning på 1,4 milliarder dollar – 12 milliarder kroner – til å begynne på Donald Trumps store valgløfte om å bygge en mur mot Mexico.

I valgkampen lovet Trump at han skulle få Mexico skulle betale. Senere er dette moderert til at nabolandet i ettertid skulle refundere USAs kostnader eller betale på annet vis, for eksempel gjennom høyere toll.

Kan vente til høsten

Mandag traff presidenten en gruppe på 20 journalister fra konservative nettsteder i et møte det ikke skulle siteres fra. Der signaliserte Trump at han ikke ville sette hardt mot hardt og kan komme tilbake til saken i september. To av dem som var til stede, bekrefter dette overfor Associated Press. En kilde i Det hvite hus bekrefter det samme overfor Bloomberg.

En av dem som var der, meldte også på Twitter at Trump hadde sagt at han kunne få murpenger «denne uken eller at administrasjonen kunne komme tilbake til saken i september».

On funding the border wall, Trump said he could get it this week or the administration could come back to it in September. — Trey Yingst (@TreyYingst) April 24, 2017

Risikerer stengt stat på sin 100. dag

Hvis de politiske forhandlingene om budsjettet går i stå, kan USAs føderale stat stenge lørdag. Dette er også Donald Trumps 100. dag i Det ovale kontor. Det er likevel mer sannsynlig at politikerne vedtar en midlertidig bevilgning for å holde hjulene i gang inntil man oppnår enighet. Forrige gang staten stengte, varte det i 16 dager høsten 2013. Da handlet krangelen om Obamas helsereform.

Demokrater glad for midlertidig retrett

De demokratiske politikerne i kongressen avskyr muren.

– Etter min mening var ikke valget en folkeavstemning om å bygge en mur til mange titalls milliarder dollar, sa demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mandag og uttrykte glede over den foreløpige retretten.

– Dyrt og ineffektivt

Motstanden er også sterk blant mange republikanere. Kongresspolitikeren William Hurd fra Texas er blant kritikerne.

– Byggingen av en mur er den dyreste og minst effektive metoden for å sikre grensen, uttalte Hurd da Trump kom med sin første presidentordre om saken.

Rodrigo Abd / AP / NTB scanpix

Hurds valgdistrikt har 1200 kilometer grense mot Mexico. Hurd er enig i at grensen må sikres bedre, men at det trengs en etterretningsstyrt innsats i kampen mot kriminelle bander fra Mexico.

Motstanden fra Hurd og andre i egne rekker gjør at republikanske forhandlere ikke liker tanken på at en krangel om murpenger skal velte et nytt budsjett.

– Superduper, høyere og bedre

Enkelte kostnadsanslag for grensemuren ligger nå på over 20 milliarder dollar. Trump selv sier den vil koste mindre enn 10 milliarder dollar – 85 milliarder kroner – med mindre han gjør den «superduper, høyere og bedre».

Samme dag som Trump sa at murpengene kunne vente til høsten, argumenterte han offentlig igjen for byggingen. «Muren er et svært viktig verktøy for å stoppe narkotika som flommer inn i landet og forgifter ungdommene våre – og mange andre, skrev Trump på Twitter.

....the wall is not built, which it will be, the drug situation will NEVER be fixed the way it should be!#BuildTheWall — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2017