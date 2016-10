Trumps politiske makker havnet utfor rullebanen

– Vi følte flyet gli av rullebanen før det bråstoppet, sier CNNs Elizabeth Landers, som var på flyet. Hun forteller at flyet, en Boeing 737, gled helt av rullebanen på LaGuardia Airport og landet på gresset ved siden av asfalten. Det skal være gjørme og gress utenpå flyet og «flenger» på rullebanen.

Etter at flyet hadde stoppet gikk Pence bak i flyet for å sjekke at alt sto bra til med pressefolkene.

Videoopptak viser jevnt regnvær og at Pence med skjelvende hender stiller opp til fotografering. Trump, som befinner seg i Ohio, har vært i kontakt med Pence.

Trump skrøt av Pence

– Trump er veldig glad for at alle ombord er i sikkerhet, sier talsperson Stephanie Grisham.

Ifølge CNN refererte Trump til ulykken senere på dagen:

– Jeg snakket akkurat med vår fremtidige visepresident, og han har det bra. Visste dere at han var i en flyulykke? sa Trump, før han skrøt av den jobben som Pence har gjort så langt.

Flyet kan ha fått vannplaning

Redningspersonell var rast til stede etter ulykken, hvor det var noen mindre skader på rullebanen. Flyet skal derimot være i orden, ifølge en talsperson for republikanernes valgkampanje.

Flere eksperter har forklart ulykken med at det var for mye vann på rullebanen og at det førte til av flyet fikk planing.