Trumps popularitet øker

I en ny måling blant registrerte velgere sier 46 prosent at de har et meget positivt eller litt positivt syn på den kommende presidenten. Det er en fremgang på ni prosentpoeng fra dagene fram mot valget, da 37 prosent mente det samme, skriver nettmagasinet Politico.

Barack Obama, som gir fra seg nøklene til Det hvite hus den 20. januar, kan glede seg over at han ser ut til å forlate embetet som en populær president. 55 prosent av de spurte i målingen er fornøyd med Obamas innsats, mot 50 prosent før valget. Samtidig vender kun 43 prosent tommelen ned for Obama nå, mot 48 prosent før valget.