Trumps søksmål i Nevada avvist

Trump og hans advokater har saksøkt Joe P. Gloria, som er ansvarlig for stemmegivningen i Clark County, for at han angivelig holdt dørene åpne to timer utover den fastsatte tiden, ifølge CNN.

Trumps advokater ber retten gripe inn «i tilfelle valget av valgmenn i staten Nevada blir trukket i tvil».

Trump-kampanjen mener lokalene har holdt åpent to timer utover angitt stengetid og kaller det et bevis på et «rigget system».

Lot velgere som sto i kø få stemme

Dan Kulin, en talsmann for Clark County, sier, ifølge NBC, at det ikke har skjedd noe feil og at velgerne kan stemme så lenge de står i kø på det tidspunktet avstemningen skal lukkes.

Ifølge Kulin tok de hånd om velgere som sto i kø for at flest mulig skulle få stemt.

Trumps folk hevder imidlertid at velgere som ikke sto i kø da lokalene stengte fikk stemme og krever at de avgitte stemmesedlene ikke blandes med andre forhåndsstemmer.