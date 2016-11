Personer som er involvert i overgangsteamet forteller til The Washington Post at Jared Kushner (35) organiserer nesten alt – sammen med Trump selv og påtroppende visepresident Mike Pence. Det gjelder alt fra personellspørsmål til Trump-administrasjonens politiske dagsorden i oppstarten.

Onsdag meldte The Wall Street Journal at Kushner «trolig vil lande en toppjobb i Det hvite hus».

Kushner er også eiendomsmagnat

Kushner er gift med Trumps datter Ivanka. Han kan minne om Trump selv på den måten at de begge overtok eiendomsimperier i New York-området etter sine fedre og utvidet dem ytterligere. Kushner skal imidlertid etter sigende være like stillferdig og diskret som svigerfaren er høymælt og stridslysten.

Carolyn Kaster / AP/ NTB Scanpix

Han sies også å ha vært sentral i utrenskningen av New Jersey-guvernør Chris Christie og hans rekrutter fra overgangsteamet.

Trump-støttespiller sendte faren i fengsel

The New York Times nevnte i denne sammenheng det pikante faktum at Christie var statsadvokaten som sørget for å sette Kushners far i fengsel. Kushner ble dømt til to års fengsel for ulovlige politiske donasjoner, skatteunndragelse og påvirkning av vitner. Bakgrunnen for å støte Christie ut i kulden ser imidlertid ut fra timingen mer ut til å henge sammen med en skandale om å skape trafikkork som politisk hevn. Denne er igjen er kommet i søkelyset etter at Christie-medarbeidere ble funnet skyldige i en rettssak.

Evan Agostini / AP/ NTB Scanpix

Vanity Fair skriver at Ivanka Trump og Jared Kushner har mer makt enn noen presidentdatter og -svigersønn tidligere og spør hvilket mål de har. Tidsskriftet skriver: «I 16 måneder, mens hennes reserverte svigermor gjemte seg bort i Lille Versailles og hennes toskete brødre strevde med å unngå å tråkke i salaten, fartet Ivanka – godt inn i sitt tredje svangerskap – rundt i landet og holdt valgtaler for faren».

Tror Ivanka kan bli den reelle førstedamen

I artikkelen For å forstå Trumps presidentskap, må vi dechiffrere Ivanka, skriver The Washington Post at noen tror at Ivanka kan bli den reelle førstedamen.

Trøbbel i Trump-tårnet: Den vriene jobben med å plukke gode folk

Innsidere er ikke tvil om at Kushner er og vil forbli en av Trumps betrodde menn – uavhengig om hans rolle blir formalisert eller ikke.

– Jared Kushners rolle er å gi råd som ønsket av den påtroppende presidenten. Det gjør han svært godt, sier kommunikasjonssjef Jason Miller i Trumps overgangsteam til The Washington Post.

MIKE SEGAR / Reuters /NTB Scanpix

Dropper lønn for å unngå nepotisme-lov?

En føderal lov mot nepotisme forbyr presidenten å ansette familiemedlemmer i administrasjonen. Nepotisme er å begunstige egne slektninger eller familiemedlemmer til fortrengsel for andre når embeter eller andre stillinger skal besettes. Lover har fått blant annet nyhetsbyrået Reuters til å fastslå at Trump kan glemme å ansette svigersønnen.

Men ifølge The Wall Street Journal finnes det imidlertid mulige smutthull som kan prøves ut, om Trump-teamet vil. For eksempel kan det hende at det er innenfor å ansette et familiemedlem hvis vedkommende avstår fra å motta lønn.

Politico: ansettelse vil ende i retten

Men skulle Trump prøve å utnytte et smutthull vil en ansettelse av Kushner «sannsynligvis» ende i retten, skriver Politico. Både demokratiske og republikanske advokater forteller dette.

En av disse er Norm Eisen, som har vært sjefjurist for etikkspørsmål for Barack Obama i Det hvite hus.

– Vi snakker ikke om at Kushner skal lede en bioperasjon her. Vi snakker om en formell jobb i staben. Dette er midt i lovens kjerne. Jeg tror det er ulovlig, sier Eisen.

Han får blant annet støtte fra Richard Paitner, som hadde en lignende rolle under George W. Bush i Det hvite hus.

– Bare les lovens tekst, sier han.

Demokrat-topp sendte brev til påtroppende visepresident

Kushners rolle i overgangsteamet har allerede fått blant andre en av de ledende demokratene i Representantens hus til å reagere. Kongressmannen Elijah Cummings har sendt brev Mike Spence der han ber den påtroppende visepresidenten klargjøre Kushners rolle. Cummings er gruppeleder for demokratene i en av husets tilsynskomiteer.

MIKE SEGAR / Reuters /NTB Scanpix

Suksessrikt eiendomsfirma

Kushner er både økonom og jurist. Det hviler imidlertid en liten skygge over opptaket til MBA-studiet ved eliteuniversitetet Harvard, ettersom faren ga 2,5 millioner til Harvard, Princeton og Cornell akkurat det året han skulle inn på universitet. Senere har Kushner drevet familiens eiendomsfirma med suksess, og han ble berømt da han som 25-åring kjøpte en bygning på Manhattans 5. aveny for over 15 milliarder kroner.

Han hadde da tatt over kontrollen av familieselskapet som følge av at faren måtte sone fengselsstraffen han var idømt.