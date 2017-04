Trumps utenriksminister ignorerte spørsmål om bruk av kjemiske våpen i Syria

Utspillene fra Tillerson for bare noen dager siden ble tolket som et tydelig skifte i USAs politikk mot Syria.

– På lang sikt mener jeg at Assads status må avgjøres av det syriske folk, sa Tillerson under et besøk i Tyrkias hovedstad Ankara før helgen.

Men det er kanskje hans reaksjon, eller rettere sagt mangel på reaksjon etter tirsdagens luftangrep med kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhun nordvest i Syria, som vekker størst raseri.

– Kjære Rex Tillerson. Vi har verdier i Amerika. En av dem er at vi ALLTID fordømmer bruk av kjemiske våpen. Visste du ikke det? spør Ted Lieu, medlem for demokratene i Representantenes hus.

Dear Rex Tillerson: We have values in America. One of them is that we ALWAYS oppose use of chemical weapons. Did you not know that? #Syria https://t.co/DLfUpGg9pR — Ted Lieu (@tedlieu) April 4, 2017

Også mange andre har hamret løs mot utenriksministeren på Twitter.

Flere av dem som ble rammet i angrepet er barn: Først skal mange ha blitt drept av giftgass – så ble sykehuset som behandlet de skadede, bombet

Ignorerte spørsmål om kjemisk angrep

Det var under at møte med kong Abdullah II av Jordan at utenriksministeren fikk spørsmål om det påståtte angrepet med kjemiske våpen.

Etter å ha posert taust foran pressekorpset i det amerikanske utenriksdepartmentet snudde Tillerson ryggen til journalistene og forlot rommet mens de ropte spørsmål for å få en reaksjon.

Til sammenligning har en rekke andre lands ledere vært ute for å fordømme angrepet, som ifølge syriske aktivistgrupper har kostet 70 menneskeliv. Ti av disse skal ha vært barn. Ytterligere 160 skal ha blitt skadet.

.@ajplus This is how government officials reacted to the suspected chemical attack in #Syria's Idlib https://t.co/ODUVBI7D0s pic.twitter.com/6lS7hPUAYl — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 4, 2017

Norges utenriksminister Børge Brende sier i en Twitter-melding at tirsdagens angrep må etterforskes, og at slike angrep på generlt grunnlag er noe Norge fordømmer.

Norway strongly condemns all use of chemical weapons. FM @borgebrende : reports of chemical attacks in Idlib #Syria must be investigated. — Norway MFA (@NorwayMFA) April 4, 2017

Krisemøte i FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om angrepet i New York onsdag morgen. Trolig vil det mektige rådet kreve at angrepet etterforskes som en krigsforbrytelse,

Trolig vil Russland, som støtter Assad, vil legge ned veto mot en slik resolusjon. Sikkerhetsrådet forsøkte i februar å bli enige om en resolusjon for å innføre sanksjoner mot Syria for å brukt kjemiske våpen tidligere.

Både Russland og Kina stemte mot dette forslaget.

May: Assad må ut

Blant dem som tidlig gikk ut for å fordømme angrepet var Theresa May, statsminister i Storbritannia.

Hun krever at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skulle etterforske angrepet.

– Jeg er veldig klar på at det ikke kan være noen fremtid for Assad i et stabilt Syria, sa hun ifølge The Guardian.

Og la til:

– Jeg oppfordrer alle som er indirekte involvert til å sikre at vi får en overgang vekk fra Assad. Vi kan ikke tillate at lidelsen fortsetter.

Trump skylder på Obama-administrasjonen

Også Tillerson kom etter hvert på banen med en skriftlig uttalelse der han fordømmer angrepet. Samtidig sier han at Russland og Iran, som støtter Assad-regimet, må ta deler av ansvaret.

Tillerson statement says Russia/Iran "bear great moral responsibility" for Syria chemical massacre and must use their influence w/Assad. pic.twitter.com/lGu0pSfVWs — Olivier Knox (@OKnox) April 4, 2017

USAs president Donald J. Trump sier i en uttalelse sendt fra Det hvite hus at «dagens angrep er forkastelig og at det ikke kan bli ignorert av den siviliserte verden».

Samtidig benytter han anledningen til å si at handlingene til Assad-regimet er en konsekvens av «svakheten og ubesluttsomheten» til Obama-administrasjonen.

– President Obama sa i 2012 at han ville etablere en rød linje (et uttrykk for en linje man ikke skal krysse – journ.anm.) mot bruk av kjemiske våpen, men gjorde ikke noe, heter det i uttalelsen.

Trump ser dermed ut til å ha endret mening siden det forrige store gassangrepet mot syriske sivile.

I september 2013, i etterkant av at det ble brukt nervegass i Syria, tvitret Trump gjentatte ganger at USA ikke burde gå til angrep mot Syria.

President Obama, do not attack Syria. There is no upside and tremendous downside. Save your "powder" for another (and more important) day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2013

McCain: – En av de mest utrolige uttalelsene jeg har hørt

Tillersons uttalelse før helgen om at Assads skjebne var «opp til det syriske folk» skapte reaksjoner også før tirsdagens gassangrep – ikke minst fordi det indikerte et stort skifte fra USAs uttalte krav om at den syriske presidenten må gå av.

– Jeg er sikker på at Russland noterte seg hva Tillerson sa her om dagen, sa den republikanske senatoren John McCain til CNN på tirsdag.

McCain er blant dem som har tatt til orde for en militær intervensjon i Syria.

– Dette er en av de mest utrolige uttalelsene jeg har hørt, la han til.

I tillegg til uttalelsene fra Tillerson har USAs FN-ambassadør Nikki Haley ifølge Reuters uttalt at det ikke lenger er administrasjonens prioritet å fokusere på å få Assad ut.

Syriske myndigheter har avvist at de har noe med angrepet å gjøre.