Trumps velgere vil ha en president som bryter regler

USAs president Donald Trump ga tirsdag FBI-sjef James Comey avskjed. Comey hadde fortsatt seks år igjen av sitt åremål. Trump har adgang til å sparke FBIs sjef på lik linje med for eksempel statsråder, men dette har ikke vært vanlig.

Åremålet er ment å sikre at sjefen for USAs føderale politi ikke lar seg styre av politisk press. Bare en gang før er en FBI-sjef blitt sagt opp, og da var årsaken litt for kreativ omgang med etatens penger.

– Krise for rettsstaten

De offentlige protestene mot Trumps avsettelse av Comey var mange og skarpe.

– En krise for den amerikanske rettsstaten, skriver for eksempel Harvard-jusprofessor og Bloomberg-spaltist Noah Feldman.

Reaksjonene speiler kritikken som er kommet etter andre av Trumps angrep på domstoler, stemmerettsregler i Kongressen og mediene.

Ville ha en regelbryter

Likevel tyder lite på at Trumps velgere er misfornøyde. En stor undersøkelse gjennomført av Public Religion Research Institute og tidsskriftet Atlantic, viser at Trumps velgere nettopp ønsket seg en president som er villig til å bryte regler.

Tallene viser at 49 prosent av alle amerikanere mente at «ting nå var gått så på skjeve at det var behov for en leder villig til å bryte noen regler hvis det var det som trengtes for å ordne opp». 50 prosent var uenige. Blant grupper som Trump vant klart i valget, er støtten enda høyere.

– Lederskap av autoritær type er langt mer populært blant hvite i arbeiderklassen enn hvite med høyere utdannelse, heter det i rapporten.

Undersøkelsen ble gjennomført i fjor, men analysen er ikke publisert før nå. Hvite arbeiderklassevelgere som misliker innvandring, er også sterkt overrepresentert blant dem vil ha en regelbrytende president.

– Var nødvendig

Associated Press har snakket med et knippe amerikanere om Comeys avskjed. Den 70 år gamle pensjonisten Harding Aslinger fra Chattanooga i Tennessee bekrefter at Trumps velgere står ved ham. Han sier sparkingen av Comey var «nødvendig for å forbedre styringen av landet». Aslinger har fullstendig tillit til presidenten og hans regjeringsapparat.

Angie Wang, AP / NTB scanpix

Tror på dekkoperasjon

Heller ikke motstandere lar seg overraske av sparkingen. 36 år gamle Ronnie Vaca er uenig i avgjørelsen og tror den er ment å bremse etterforskningen av russisk valgkamppåvirkning.

– Hvis presidenten ikke får de svarene han vil ha, kvitter han seg med folkene og setter inn noen som gir ham det han vil ha, sier Clinton-velgeren fra Orange County sør for Los Angeles.

Angie Wang, AP / NTB scanpix

– Som TV-reality

35 år gamle Amber Jordan fra Little Rock i Arkansas mener ingen, heller ikke Comey, burde være overrasket over beslutningen.

– Han liker ikke å jobbe sammen med folk som ikke liker å jobbe for ham, sier hun.

Jordan mislikte imidlertid at FBI-sjefen fikk sparken på TV som om det skulle være et realityprogram.

– Slik bør ikke presidenten håndtere saker, sier hun.

Sjakkstjerne: Autoritære instinkter

Andre som ser Trump som en autoritær politiker, sier også de ikke ble overrasket. Den russiskfødte sjakkstjernen Garry Kasparov skriver i avisen New York Daily News at avskjeden avspeiler «Trumps autoritære instinkter».

– Lenge før Trump ble den minst sannsynlige og minst kvalifiserte president i USAs historie, uttrykte han sin misunnelse over makten i noen av verdens mest undertrykkende regimer. Han lovpriset besluttsomheten hos kinesiske ledere etter massakren av studenter på Den himmelske freds plass. Han snakket beundrende om Putins «styrke», skriver Kasparov.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten:

Ny, dårlig måling

Dagen etter Comeys avskjed kom det anerkjente meningsmålingsinstituttet Quinnipiac med nye tall over støtten til Trump. 36 prosent mener han gjør en god jobb som president. 58 prosent mener han gjør en dårlig jobb. Dette er betraktelig dårligere tall for Trump enn i forrige måling 19. april.

Byrået har også spurt folk hva det første ordet er som faller dem inn når de tenker på Donald Trump. «Idiot», «inkompetent» og «løgner» topper tabellen. De øverste positivt ladede ordene er: «Leder», «president» og «sterk».