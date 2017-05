Tsjekkias president får gjennomgå - sa det «er behov for å likvidere» journalister

Det var under en internasjonal konferanse i Beijing at Tsjekkias president sa til sin russiske motpart, Vladimir Putin, at journalister burde likvideres, skriver The New York Times.

– Her er det flere journalister, spurte Zeman på russisk, samtidig som de to presidentene gikk til en pressekonferanse.

Den tsjekkiske presidenten sa videre at «det er for mange journalister».

Ifølge The New York Times er lyden på opptaket svært dårlig, men man kan tydelig høre Zeman si at «det er et behov for å likvidere» journalister.

Ifølge presidentens kontor var uttalelsene en spøk, skriver ABC News.

«Ikke egnet som president»

Uttalelsene til Zeman har skapt store reaksjoner hjemme i Tsjekkia.

Den tsjekkiske utenriksministeren Lubomir Zaoralek, var raskt ute å kritiserte Zemans uttalelser:

– Jeg misliker sterkt disse uttalelsene, selv om det ble sagt til Putin eller noen andre.

Tsjekkias statsminister, Bohuslav Sobotka, har etter uttalelsene delt en Twitter-melding om journalister som har blitt drept eller angrepet i Russland.

Daniel Herman, Tsjekkias helseminister, beskriver presidentens uttalelser som «uakseptable», selv om de skulle ha vært ment som en spøk.

Et tsjekkisk medlem i EU-parlamentet skriver på Twitter at Zemans uttalelser viser at han «ikke er egnet som president».

Hemmelige møter, spioner og oligarker: anklagen Trump ikke klarer å riste av seg

Alexei Nikolsky / TT / NTB scanpix

Problemer på hjemmebane

Zemans talsperson, Jiri Ovcacek, sier reaksjonene er tatt ut av sin sammenheng. Ifølge talspersonen kommer kritikken fra personer som vil vinne politiske poeng.

– Jeg forventer denne typen skammelige uttalelser fra politikere som liker å «kose med» pressen, sier Ovcacek.

Sosialdemokraten Zeman var statsminister i Tsjekkia på slutten av 90-tallet og begynnelsen på 2000-tallet. Han spilte en viktig rolle i å få Tsjekkia til å bli en del av EU, men har de siste årene blitt mer Russland-vennlig.

Tidligere denne måneden leverte nåværende statsminister Sobotka sin og regjeringens oppsigelse. Årsaken var kontroverser rundt finansminister Andrej Babis private forretningsforhold.

Zeman har forsøkt å megle med statsministeren. Han skal ha antydet at Sobotka alene skulle trekke seg, noe som fikk Sobotka til å trekke oppsigelsen, og be om at bare Babis skulle gå av, en forespørsel som krever presidentens godkjenning.

I Tsjekkia er presidenten primært et konstitusjonelt statsoverhode, den utøvende makten ligger reelt hos statsministeren og regjeringen.

Han spilte dataspill på mobilen i kirken: staffen sjokkerer omverdenen

DAVID W CERNY / Reuters

«Gjødsel» og «hyener»

Dette er ikke første gang Zeman har kommet med uttalelser som har skapt store reaksjoner. En gang foreslo presidenten at vegetarianere burde drepes – og la til at han henviste til Hitler, som avsto fra alkohol og kjøtt.

En annen gang refererte han til nyhetsreportere som «gjødsel» og hyener». Han har også kalt islam for «dødens religion».