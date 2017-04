Tyrkia: Klorgass ble brukt i Syria-angrepet

– Si farvel, si farvel.

Abdel Hameed Alyousef sitter i en minibuss med sine to ni måneder gamle tvillinger, Aya og Ahmed, i armene. De er døde.

Han har nylig mistet kona Dalal, to brødre, to nevøer, en niese, naboer og venner i et kjemisk angrep på småbyen Khan Sheikhoun tirsdag morgen.

– Min Aya, min Aya. Ta vare på ungene, Dalal, sier han i en video delt med nyhetsbyrået Ap. Han ba fetteren filme avskjeden med tvillingene.

Tyrkia: Det var klorgass

I en foreløpig rapport som Tyrkia har sendt til FN, skriver Tyrkias organ for kjemisk-, biologisk- og atomkrigføring (KBRN) at syriske myndigheter sto bak det kjemiske angrepet 4. april. Deres vurdering er at gassen som ble brukt var klorgass.

Antallet døde etter tirsdagens angrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun har steget til 86, ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Organisasjonen frykter at antallet døde kan komme til å stige ytterligere.

USA, Storbritannia og Frankrike beskylder Bashar al Assads regime for å stå bak det kjemiske angrepet. Russland hevder gassen stammer fra et lager kontrollert av opprørerne, som ble truffet av regimets flyangrep.

Syrias regime avviser at det var involvert, og torsdag ble dette gjentatt av utenriksminister Walid al-Muallem. Han hevder at det ikke er logisk av regimet å bruke kjemiske våpen på dette tidspunktet i krigen.

– Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen, og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus torsdag.

Fem angrep

KBNR bygger sin konklusjon på det man har fått vite om symptomene, tester man har tatt fra ofrene og på deres vitnesopplysninger, skriver Hurriyet. Cirka 30 av ofrene for tirsdagens angrep tok seg over grensen til Tyrkia. Tre av disse døde, mens 29 er til behandling i Tyrkia.

Den tyrkiske justisministeren Bekir Bozdag opplyste torsdag til reportere at obduksjonsrapportene bekrefter at kjemiske våpen ble brukt under angrepet.

Ifølge tyrkiske myndigheter var det to syriske jagerfly av typen SU-22 som gjennomførte fem angrep, mot Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen cirka klokken 06.30 om morgenen.

Inspektører fra FN og Organisasjonen for forbud mot kjemisk krigføring (OPCW) har tidligere slått fast at syriske myndigheter har gjennomført minst tre angrep med klorgass i 2014 og 2015.

Tyrkia har lenge ment at Bashar al-Assad må gå av. De har også gitt støtte til opprørere i Syria.

– Dette var fullstendig annerledes

Tyrkernes konklusjon om at det var klorgass som ble brukt i angrepet støttes også opp av at flere redningsarbeidere har sagt de luktet klor.

Samtidig rapporterer flere øyenvitner å ha kjent en annen, sterk lukt, som beskrives som «ubeskrivelig fæl» eller «som råtten mat».

Leger Uten Grenser sa onsdag at symptomene til åtte pasienter som de behandlet ved et sykehus i Bab Al Hawa var sammentrukne pupiller, muskelkramper og ufrivillig avføring. Det skal være forenlig med nervegassen sarin.

Amnesty International har intervjuet en sykepleier som jobber på Rahma-sykehuset der angrepet skjedde. Hun sier ifølge Guardian at mange av ofrene ser ut til å ha blitt forgiftet mens de sov.

– Lukten nådde helt inn til sentrum; det luktet som rotten mat. Vi har behandlet ofre for klorgassangrep tidligere. Dette var fullstendig annerledes, sier hun.

Sykepleieren sier hun hørte lyden av bomben som ble droppet.

– Lyden var ikke som vi er vant til. Kollegene mine og jeg trodde at denne ikke hadde eksplodert, for den laget en dump lyd, ingen eksplosjon, sier hun.

Bare minutter etter begynte pasientene å strømme inn til sykehuset.

AFP-fotografer: – Det første som slår oss, er lukten

Også AFPs fotografer, som dokumenterte situasjonen fra to sykehus i nærheten, rapporterte om en «sterk, fæl og ubeskrivelig lukt» som møtte dem da de ankom området.

«Jeg tar bilder av barna fremfor meg. De er døende og de skjelver - av frykt, av mangel på oksygen, fra effekten av kjemikaliene. Jeg føler meg hjelpeløs. Det er ingen ting jeg kan gjøre for dem.»

Slik beskriver AFP-fotografen Mohamed Al-Bakour scenene som møtte ham da kan kort tid etter gassangrepet kom til sykehuset i Maaret al-Numan, 15 kilometer fra Khan Sheikhun der angrepet skjedde.

Sammen med kollegaen Omar Haj-Kadour, som dokumenterte situasjonen på hovedsykehuset i Khan Sheikhun, skriver han om sine observasjoner i AFP-fotografenes korrespondentblogg (Advarsel: svært sterke bilder).

De beskriver foreldre som kommer inn til sykehuset med barn i armene som allerede er døde og ikke kan reddes. Barn som gråter. Leger som roper ut ordre. Døde mennesker som ligger på parkeringsområdet utenfor sykehuset.

«Jeg tar bilde av en død kvinne utenfor sykehuset. Jeg ser ansiktet hennes. Det synes klart for meg at dette er et kjemisk angrep. Jeg husker det forrige angrepet jeg dokumenterte. Det ser likt ut. Skummet rundt munnen hennes,» skriver Haj-Kadour.

– Så «gult og blått»

Overlevende CNN har snakket med som har blitt fraktet til et sykehus i Tyrkia, sier de så kjemiske bomber bli droppet fra flyene.

– Flyet slo til 06.30 om morgenen. Jeg løp opp på taket og så at det hadde truffet utenfor bestemors hus, sier 13 år gamle Mazin Yusif til CNN.

Han sier at han løp over mot huset og så at bestefaren hadde falt om. Han ropte på hjelp.

– Jeg ble svimmel og så besvimte jeg utenfor bestefars garasje. Jeg våknet var jeg her på sykehuset, naken i en seng, sier han.

Mazins bestemor har liknende beskrivelser. Hun sier hun så «gult og blått» etter at bomben traff.

– Vi begynte å kveles, følte oss svimle, og besvimte. Mazin prøvde å vekke bestefaren. Tre personer i familien døde, sier Aisha al-Tilawi.