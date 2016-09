Tyrkia: Planlegger gigantisk militæroperasjon mot kurdiske opprørere

Uttalelsen kom i forbindelse med at utenriksminister Adel Al-Jubeir fra Saudi Arabia besøkte Ankara torsdag, skriver det arabiske nettstedet alarabiya.net.

Kurdiske styrker kjemper i likhet med Tyrkia og den internasjonale, USA-ledede koalisjonen også mot IS, og vestlige land, blant annet USA, har støttet kurdernes kamp mot islamistene. Samtidig har de de siste ukene vært under angrep av Tyrkia.

På en pressekonferanse uttrykte Cavusoglu takknemlighet for Saudis støtte til tyrkiske myndigheter etter det mislykkede kuppet i Tyrkia i midten av juli.

Sammenfallende syn

Saudis utenriksminister sa torsdag at Riyadh har sammenfallende synspunkter med Tyrkia når det gjelder Syria, Irak og Jemen.

– Våre standpunkter sammenfaller helt når det gjelder Syria, Irak og Jemen, terrorisme inkludert.

Jubeir beskrev at planen som den syriske opposisjonen har lagt frem er «detaljert» og «fullstendig».

Han sa også at president Bashar al-Assads regime fortsatt stiller seg i veien for en politsk løsning.

Forhandlingsgruppen for Syrias hovedopposisjon, High Negotiations Committee (HNC), sa onsdag at den vil avvise enhver avtale fra Russland og USA som ikke samsvarer med gruppens egen plan.

HNC sa at den prosessen som gruppen selv har foreslått vil starte med seks måneder med forhandlinger for å sette opp en overgangsadministrasjon bestående av representanter fra opposisjonen, regjeringen og sivilsamfunnet. Planen forutsetter president Bashar al-Assad går av mot slutten av disse seks månedene.

Full støtte

Samtidig sa Jubeir at Saudi-Arabia og Tyrkia var «de to første landene som fra dag én har samarbeidet for å støtte den syriske opposisjonen».

Han sa også at Saudi-Arabia «ser frem til» å jobbe sammen med Tyrkia på «disse felles områdene» og ga klart uttrykk for at Riyadh vil gi Ankara full støtte i kampen mot terrorisme.