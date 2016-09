Det melder både tyrkiske medier, en syrisk eksilgruppe og kurdiske tjenestemenn. Stridsvognene rullet over grensen fra Tyrkia til landsbyen al-Rai i Aleppo-provinsen.

Her har tyrkerne åpnet en ny front etter å ha gått inn med stridsvogner i det samme området i forrige måned for å jage bort IS, ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Stridsvognene krysset grensen fra den tyrkiske byen Kilis. Inne på syrisk område skal de bistå med militær støtte til syriske opposisjonskrigere. En tilsvarende taktikk ble benyttet for å frigjøre andre IS-beleirede syriske landsbyer langs grensen, i en offensiv som den tyrkiske hæren satte i gang 24. august. Offensiven har som mål å bekjempe IS og samtidig jage den kurdiske militsen i Syria unna slik at den må holde seg øst for elva Eufrat.

Protester i grenseby

Tyrkiske stridsvogner rullet imidlertid lørdag inn i nettopp området øst for Eufrat. Det skjedde lengst nordøst i Aleppo-provinsen, i byen som kurderne kaller Kobani og som på arabisk heter Ayn al-Arab.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) rullet tyrkiske stridsvogner og militærkjøretøy flere meter inn i selve byen, som ligger kloss inntil den tyrkiske grensen. Offensiven lørdag fant sted dagen etter at to sivile, blant dem et barn, ble drept og flere titall såret i en protest mot tyrkerne. Innbyggerne har protestert flere ganger siden 27. august, da tyrkiske myndigheter igangsatte bygging av en mur langs grensen, ifølge SOHR og kurdiske talspersoner.

Kadir Celikcan/REUTERS

Lørdagens hendelse skal ha utløst en ny bølge protester. Det foreligger ingen kommentarer fra tyrkiske myndigheter.

Tyrkisk terrorfrykt

Kobanis befolkning er i hovedsak kurdere. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa torsdag at han ikke vil tolerere det han kaller «terrororganisasjoner» på grensen til Syria. Tyrkiske myndigheter mener at kurdere i Syria står i ledtog med det kurdiske arbeiderpartiet PKK i Tyrkia, der PKK-bevegelsen regnes for å være en terrororganisasjon.

Kobani var åsted for den første seieren av betydning over IS da kurdiske styrker, med amerikansk luftstøtte, gjenerobret byen fra IS i januar 2015. (©NTB)

