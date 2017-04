Søndagens folkeavstemning ga mer makt til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Ja-siden vant valget med 51,4 prosent av stemmene, ifølge den offisielle opptellingen.

Men valgets gyldighet blir allerede bestridt og ser ut til å ha forsterket splittelsen av det tyrkiske folk.

Et eksempel på hvor opprørt halvparten av folket er over resultatet, får vi i det vi sitter utenfor et tehus i Fatih Sultan Mehmed-nabolaget i Istanbul og diskuterer valget med en erklært ja-mann.

En kvinne i 50-årene, som egentlig er på vei til jobben, erklærer at hun vil være med på diskusjonen.

– Vi lever ikke i et demokrati, erklærer damen, som ikke ønsker at vi skal identifisere med annet enn fornavnet hennes, Cennet.

Bekymret for landets religiøse minoriteter

Hun forteller at hun ikke fikk sove etter at alle TV-stasjonene erklærte at ja-siden hadde vunnet med knapp margin.

Lederne for CHP, det største opposisjonspartiet, protesterte mot valgresultatet. De var misfornøyd med at landets valgkommisjon i siste liten erklærte at valgsedler som manglet et offisielt stempel på baksiden likevel skulle regnes som gyldige.

For president Erdogan og tilhengerne av det regjerende AK-partiet spilte det ingen rolle. De feiret seieren som om de skulle ha vunnet med klar margin.

Vår nye samtalepartner ved teglassene forteller at hun føler seg mobbet på arbeidsplassen og hevder det har sammenheng med at hun er alawitt, en muslimsk minoritet i et land dominert av sunnimuslimer. Hun sier hun er bekymret for at alawittene nå vil risikere forfølgelse.

– Ikke noe nytt at landet er splittet

Ali Efe, vår opprinnelige samtalepartner, er høflig mot den nye samtalepartneren, men etter at hun har gått gir han uttrykk for at han ikke er enig.

Han er gartner ved Dolmabachepalasset, et av det ottomanske rikets gamle slott, og der jobber alawitter, kurdere og selv kristne under like vilkår, sier han.

Han erkjenner at landet er splittet, men sier det ikke er noe nytt. Slik har det vært i mange år.

– Det er trist, men det var enda verre på 80-tallet, sier han. At taperne klager på resultatet er heller ikke noe nytt. Det gjør valgtapere over hele verden, mener han.

Kritiseres for et urettferdig valg

Men etter denne historiske folkeavstemningen må tyrkiske myndigheter tåle skarp kritikk fra internasjonale observatører. Valget holdt ikke internasjonale standarder, slo representanter fra Europarådet og OSCE mandag fast under en pressekonferanse i Ankara, ifølge Reuters.

Å tillate stemmesedler som ikke hadde det riktige stempelet på undersiden var en avgjørelse som gikk på tvers av lovgivningen, slår de to organisasjonene fast i en felles rapport. De mener et viktig tiltak mot valgfusk dermed ble fjernet.

De to organisasjonene har hatt observatører i Tyrkia i flere uker og mener ja- og neisiden ikke har operert under like vilkår.Blant annet kritiserer de mediene for å ha gitt ja-siden langt større oppmerksomhet.

Tyrkia får også kritikk for å ha organisert en folkeavstemning mens det har vært unntakstilstand. Nesten 50.000 er blitt arrestert, mens over 125.000 mennesker har mistet jobben under utrenskningene etter fjorårets kuppforsøk.

– Særlig i sørøst har folk følt at de har vært under et stort press, sier en kurdisk mann vi treffer i Istanbul. Han er redd for å havne i fengsel og vil ikke oppgi navnet sitt. Resultatet i det kurdiskdominerte sørøst ble fremhevet av Erdogan som særlig avgjørende for valgseieren.

Erdogan aksepterer ikke kritikken

Erdogan anerkjenner ikke kritikken fra valgobservatører

– Kjenn deres plass først, sa Erdogan til observatørene da han talte utenfor presidentpalasset i Ankara mandag.

– Vi verken ser, hører eller kjenner de politisk motiverte rapportene dere kommer til å utarbeide, sa Erdogan videre.

Tror Erdogan kan slås i 2019

– Med de feilene som ble gjort så ville det vært på sin plass med et nyvalg, men jeg stiller meg tvilende til om en klage vil føre frem, sier Morten Myksvoll, redaktør for nettsiden tyrkiskpolitikk.no.

Den samme skepsisen blir faktisk delt av Sezgin Tanrikulu, medlem i parlamentet for opposisjonspartiet CHP.

– Vi kommer til å fremme en klage, men det vil bli meget vanskelig å få omgjort resultatet, sier Tanrikulu til Aftenposten.

Han sier de vil fortsette å kjempe i parlamentet. Et resultat på nesten 49 prosent nei-stemmer har også gitt noe optimisme.

– Vi har tro på at vi kan nekte Erdogan seier i presidentvalget i 2019, selvfølgelig.