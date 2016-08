Tyrkia fortsetter angrep med artilleri mot kurdiske styrker i Syria

En talsmann for de såkalte Syriske demokratiske styrker (SDF) i Manbij, som består av kurdiske og arabiske syrere, sier til nyhetsbyrået AP at granatilden fra det tyrkiske militæret fortsatte fredag.

SDF støttes av amerikanske styrker, men har ifølge Financial Times trukket seg østover fra Manbij etter en skarp irettesettelse fra amerikanerne for SDFs angivelige planer om videre fremrykking mot den tyrkiske grensen i nord.

Manbij ligger nord i Syria, mellom Aleppo i vest og elven Eufrat i øst.

IS har minelagt området

Daily Mail skriver at terrororganisasjonen IS hadde minelagt byen Manbij og området rundt med minst 13.000 miner før de flyktet.

Manbij ble gjenerobret av Syriske demokratiske styrker (SDF) 12. august som jaget IS på flukt med et kraftig angrep. Etter at SDF gikk inn i byen ble oppdaget bomber flere steder i områder der sivilbefolkningen ferdes, blant annet i kjøleskap, fruktkurver og blant kjøkkenredskap, melder avisen.

Tyrkia krever kurdisk milits fjernet

Offisielle tyrkiske kilder sier artilleriild ble brukt mot kurdiske styrker som skal ha ignorert advarsler om å trekke seg ut av landsbyen Amarneh, sør for Jarablus. Dette området ligger nord for Manbij, vest for Eufrat, tett opp mot den tyrkiske grensen.

Tyrkiske myndigheter krever at den syriske kurdermilitsen YPG forlater området vest for elva Eufrat. YPG-talsmann Redur Khalil sa i en uttalelse fredag at styrkene hans har forlatt området.

YPG deltok ifølge ARA News under SDFs kommando i frigjøringen av Manbij og trakk seg deretter tilbake til sine tidligere baser på østbredden av Eufrat.