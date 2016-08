Tyrkia og USA sa aksjonen i Syria var et samarbeid. Realiteten var en helt annen

Da Tyrkia gikk inn i den syriske grensebyen Jarablus forrige uke, forsikret tyrkiske myndigheter om at det hele skjedde med full støtte fra USA.

Da den amerikanske visepresidenten Joe Biden ankom landet bare timer senere, forsikret han det internasjonale samfunnet om det samme. Tyrkia og USA var sammen om operasjonen.

Avis: USA tatt på sengen

Men ifølge The Wall Street Journal var det langt mindre samarbeid enn det de to NATO-landene fikk det til å fremstå som. Avisen skriver at USA tvert i mot ble tatt på sengen av den tyrkiske operasjonen.

Tyrkia sa først at det handlet om IS, og amerikanerne kastet seg rundt for å tilby luftstøtte. Men tyrkerne havnet nesten umiddelbart i kraftige sammenstøt med de amerikanskstøttede kurdiske styrkene.

USA befant seg plutselig på begge sider av kampen mellom to stridende parter i Syria.

Fakta: Dette er PYD, YPG og SDF Det demokratiske unionspartiet (PYD – Partiya Yekîtiya Demokrat‎) er en kurdisk politisk organisasjon i Syria. Det ble til i 2003 og regnes som en forgrening av den tyrkiske geriljaorganisasjonen PKK som står på terrorlisten til både Tyrkia, EU og USA. Folkets beskyttelsesenheter (YPG) er PYDs militære ving. YPG er en del av Syrian Democratic Forces (SDF). SDF er en syrisk opprørsallianse dannet i oktober 2015 som støttes av USA. Gruppen består av kurdere, turkmenere, arabere, assyrere, armenere og tsjerkessere. YPG skal ha utgjort majoriteten av alliansen ved dannelsen, men ifølge USA skal stadig flere enheter fra Den frie syriske hær ha sluttet seg til med tiden.

USA vurderte å sende spesialsoldater

Tyrkia har i over et år bedt USA om å delta i en bakkeinvasjon i Syria, men USA har avventet.

Et av hovedproblemene skal ha vært skepsis til enkelte syriske grupper som Tyrkia ønsket skulle gå i spissen for operasjonen. En av dem var en gruppe kalt Ahrar al-Sham som tidligere har uttalt at de ønsker en islamsk stat basert på sharialov.

Rodi Said, REUTERS /NTB Scanpix

Før operasjonen hadde Tyrkia på nytt bedt om støtte fra amerikanske bakkestyrker til å gå inn i Syria.

Pentagon skal ha foreslått å sende rundt 40 spesialsoldater, men Det hvite hus ville først ha svar på hvordan amerikanske spesialsoldaters sikkerhet ville bli ivaretatt med tanke på trusselen fra Al-Qaida-tilknyttede opprørere i området.

Amerikanske spesialsoldater er for øvrig allerede på bakken i Syria sammen med den kurdiske YPG-militsen.

Nådde aldri toppmøte

Det hvite hus varslet Pentagon om at de ville holde et toppmøte og vurdere forslaget 24. august. Så langt kom de aldri.

Den morgenen iverksatte Tyrkia operasjonen på egenhånd uten å vente på svar fra amerikanerne. Tyrkiske stridsvogner, tyrkiske spesialstyrker og over 1500 syriske opprørere fra Den frie syriske hær og deres allierte rullet inn i Syria.

Revolutionary Forces of Syria Media Office / Handout via REUTERS

Amerikanske militære ledere, som ifølge The Wall Street Journal ble tatt på sengen av operasjonen, kastet seg rundt og bidro med luftstøtte.

Det tok ikke lang tid å drive IS ut av Jarablus. Like etterpå kom meldingene om at tyrkiske stridsvogner angrep kurdisk milits.

– Uakseptabelt

– Vi vil være tydelige på at dette er uakseptabelt, og det er en kilde til dyp bekymring. USA er ikke involvert i disse aktivitetene, de ble ikke koordinert med amerikanske styrker og vi støtter dem ikke, sa Pentagon-talsmann Peter Cook.

Sjef for US Central Command (CENTCOM), General Joseph L. Votel, som skal ha tatt avgjørelsen om å gi luftstøtte til tyrkerne understreket i et møte med pressen tirsdag at både Tyrkia og de kurdiske styrkene er viktige i kampen mot IS, og at USA støttet operasjonen i Jarablus da fokuset var på IS. Men da Tyrkia skiftet fokus, måtte de trekke den militære støtten.

– Det faktum at vi ga luftstøtte til operasjonen i Jarablus tilsier at det var noe koordinering på forhånd. Det var ikke en omfattende planleggingsfase, men vi utnyttet en mulighet som våre tyrkiske partnere identifiserte, sa Votel til pressen.

– USAs favoritt-terrorister

Dette har fått Tyrkia til å se rødt og på mandag ble den amerikanske ambassadøren til Tyrkia kalt inn på teppet. Tyrkias utenriksminister kaller USAs uttalelser uakseptable og på lederplass skriver den regjeringsvennlige avisen Daily Sabah følgende:

– Etter å ha nektet å sette inn bakkestyrker for å stoppe blodbadet i mange år, ønsker Obama-administrasjonen nå å hindre Tyrkias utslagsgivende trekk for å avslutte krigen nabolandet, bare for å redde sin egen favoritt-terroristorganisasjon i Midtøsten.

