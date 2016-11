Tyrkia ruster opp på grensen til Irak

På irakisk side kontrolleres grensen av kurdiske selvstyremyndigheter, som har et godt forhold til Tyrkia.

Tyrkia ser med bekymring på den irakiske militæroffensiven som er innledet for å gjenerobre Mosul fra IS og frykter at sjiamuslimsk milits skal feste grepet i området.

UMIT BEKTAS/Reuters/NTB scanpix

Tyrkia vil beskytte etniske turkmenere

De sjiamuslimske militsen drev i helgen IS ut av Tel Afar-området, som ligger 90 kilometer fra grensen til Tyrkia.

Tel Afars befolkning består i stor grad av etniske turkmenere, noen av dem sjiamuslimer, mens andre er sunnimuslimer.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som selv er sunni, har lovet å beskytte turkmenerne og har sendt opptil 2000 soldater inn i Nord-Irak.

Slaget om Mosul har nådd bygrensen: Irakske spesialstyrker er inne i Mosul – kapret statlig TV-stasjon.

AHMED JADALLAH/Reuters/NTB scanpix

Elendig forhold til Bagdad

De tyrkiske soldatene er der offisielt for å trene opp sunniarabisk milits i kampen mot IS, men omtales som okkupanter av myndighetene i Bagdad.

Iraks statsminister Haider al-Abadi sier tirsdag kveld at han frykter et «uforsvarlig steg» fra tyrkisk side.

Alaa al-Marjani/Reuters/NTB scanpix

– Forbudet mot tyrkisk innblanding gjelder fortsatt, sier al-Abadi, og legger til at tyrkiske styrker vil bli behandlet som «en fiende» hvis de blander seg inn i offensiven for å gjenerobre Mosul.