Tyrkia stenger 370 organisasjoner

Organisasjonene ble informert da politiet gjennomførte razziaer i kontorene deres fredag og beslagla dokumenter. Ifølge innenriksdepartementet har 153 av organisasjonen tilknytning til Gülen-bevegelsen. 190 skal ha forbindelser til det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK. 19 til den forbudte venstreradikale gruppen DHKP-C og åtte til ekstremistgruppen IS.

Progressive advokaters forening, som også ble stengt fredag, sier den ikke kan beordres stengt fordi lovverket beskytter advokater. Gruppen sier myndighetene ikke har begrunnet ordren om å legge ned virksomheten.

– Dette er en alvorlig undertrykking av enhver form for opposisjonelle, organisasjoner, foreninger eller grupper. Vi var forberedt på dette, sier generalsekretær Nergis Aslan. Fire advokater i en annen organisasjon ble arrestert av bevæpnet spesialpoliti da de forsøkte å motsette seg razziaen.

Tyrkia har fått krass kritikk fra opposisjonsgrupper og deres allierte for hvordan landet slår ned på politisk dissens under unntakstilstanden etter kuppforsøket i juli. Rundt 37.000 mennesker er arrestert og over 100.000 er fratatt sine offentlige stillinger, inkludert dommere og professorer. I tillegg er 170 medier og titalls bedrifter og foreninger beordret nedlagt på grunn av påståtte forbindelser til terrororganisasjoner.