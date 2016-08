Tyrkia trapper opp angrepene mot kurdisk milits i Syria - forsøk på våpenhvile i Aleppo kollapset

Den syriske eksilgruppen SOHR bekrefter lørdagens flyangrep, som kurderne i området omtaler som «en farlig opptrapping uten sidestykke».

Ifølge kurderne i området var det militsens baser i landsbyen Amarneh som ble angrepet fra lufta lørdag. Det er ikke meldt om drepte eller sårede.

Tyrkia har ikke kommentert meldingene om flyangrep, men innledet tidligere i uka en militæroffensiv mot IS og kurdisk milits i Jarablus-området nord i Aleppo-provinsen.

Vest for Eufrat

Tyrkia har gjort det klart at de om nødvendig vil bruke militærmakt for å drive den kurdiske YPG-militsen, som støttes av USA, ut av områdene den nylig erobret fra IS vest for elva Eufrat.

USA har gitt uttrykk for full støtte til Tyrkia, og visepresident Joe Biden gjorde det tidligere i uka klart at YPG-militsen vil miste støtten fra amerikanerne dersom de ikke gjør som Tyrkia krever og trekker seg tilbake.

– De må trekke seg tilbake over Eufrat. De kan og vil ikke under noen omstendigheter få amerikansk støtte, dersom de ikke følger opp løftene om dette, sa Biden under en pressekonferanse i Ankara.

Flere stridsvogner

Tyrkia har de siste dagene sendt over 50 stridsvogner og nærmere 400 soldater inn i Nord-Syria og har drevet IS ut av den strategisk viktige grensebyen Jarablus.

Flere hundre tyrkiskstøttede opprørere er også med på intervensjonen og har tatt kontroll over flere landsbyer.

Kurdisk milits har fortsatt et nærvær i Manbij, drøyt 30 kilometer sør for Jarablus, men hevder å ha overlatt makten til et såkalt militærråd i byen. For Tyrkia er ikke dette godt nok og myndighetene i Ankara anklager YPG for løftebrudd.

Tyrkias statsminister Binali Yildirim understreker samtidig at de tyrkiske styrkene om nødvendig vil bli stående lenge i Syria,.

– Vi fortsetter våre operasjoner i Syria til vi fullt ut kan garantere for sikkerheten til våre borgere og til grensen vår. Vi fortsetter til IS og andre terrorelementer er tatt ut, sa han under en pressekonferanse fredag kveld.

Aleppo

Samtidig med den tilspissede situasjonen i grenseområdene mot Tyrkia, fortsetter den fortvilede situasjonen i Aleppo.

Byen er delt mellom regjeringskontrollerte styrker og opprørere, og titusenvis av innbyggere er i akutt behov for nødhjelp.

USAs utenriksminister John Kerry og hans russiske kollega Sergej Lavrov satt fredag sammen i ti timer i Genève, i et forsøk på å komme fram til en avtale om humanitær våpenhvile, men uten å lykkes.

Begge de to mener likevel at en slik våpenhvile mellom de russisk-støttede regjeringsstyrkene og de USA-støttede opprørerne er nær.

– Jeg tror vi vil se fruktene av vår felles innsats i nærmeste framtid, sa Lavrov etter møtet.

