Tyrkias valgkommisjon avviser krav om ny folkeavstemning

Valgkommisjonen i Tyrkia har med ti mot én stemme avvist et krav fra opposisjonen om å annullere resultatet fra helgens folkeavstemning om grunnlovsendringer, melder CNN Turk og NTV.

Dermed slipper man å avholde folkeavstemningen på nytt. Da er det også klart at dersom Tyrkias mektige president Recep Tayyip Erdogan gjenvelges ved neste valg, så vil han bli enda mektigere. Neste valg skal etter planen avholdes i november 2019.

Presidenten kommer da til å få kontroll over regjeringen, mens statsministerposten avvikles. Kritikerne hevder presidenten kommer til å få for stor innflytelse, mens både parlamentet og domstolene vil bli for svake med det nye systemet.

Etter folkeavstemningen søndag 16. april viste opptellingen at 51,4 prosent av tyrkerne hadde stemt for å innføre den nye grunnloven.

UMIT BEKTAS / Reuters/NTB scanpix

Opposisjonen hevder valgkommisjonen brøt loven

Nei-siden hevdet imidlertid at valget ikke hadde gått riktig for seg. De viste til at valgkommisjonen i siste liten besluttet at stemmer som manglet korrekt stempling likevel skulle telles med.

I noen tilfeller dreide det seg om at konvoluttene som stemmesedlene skulle puttes i manglet stempel, i andre tilfeller var det selve stemmeseddelen som manglet et stempel på baksiden av stemmeseddelen.

Nei-siden har argumentert med at valgloven tilsier at slike stemmer skulle regnes som ugyldige.

– Valgkommisjonen brøt loven, sa Kemal Kilicdaroglu, lederen for det største opposisjonspartiet CHP, tirsdag.

CHP leverte tirsdag inn en formel klage til valgkommisjonen og krevde at folkeavstemningen ble annullert.

CHP har argumentert med at det ble nyvalg i en valgkrets ved en tilsvarende situasjon i 2014.

Det kurdervennlige opposisjonspartiet HDP, som også er representert i parlamentet, har gått til domstolen for å saksøke lederen av valgkommisjonen.

Landet er delt på midten: Tyrkia dypt splittet etter folkeavstemning som «ikke holdt internasjonal standard».

YAGIZ KARAHAN / Reuters/NTB scanpix

Ingen talte opp hvor mange stemmesedler som kunne være ugyldige

Da valgkommisjonen bestemte at alle disse stemmene skulle telles med «med mindre det kunne bevises at de var blitt brakt inn i valglokalet på ulovlig vis», så talte man heller ikke opp hvor mange stemmesedler som var av den omdiskuterte typen. Dermed vet man heller ikke hvor mange stemmer som kan ha vært tvilsomme, skriver den tyrkiske avisen Hurriyet.

Det samme opplyser opposisjonspolitikeren Sezgin Tanrikulu til Aftenposten.

Enkelte opposisjonspolitikere og observatører har hevdet at det kan dreie seg om så mye som 2,5 millioner stemmer som burde vært underkjent. Det er i så fall flere stemmer enn de 1,38 millioner stemmene som ja-siden vant med. Til tross for at det ikke er mulig å si om det var en overvekt av nei-stemmer blant de angivelige 2,5 millioner ugyldige stemmene, så har det største opposisjonspartiets leder hevdet at det egentlig var nei-siden som fikk flest stemmer.

– Vi stemte med samvittighet og moral og vi stemte «nei» med mer enn 50 prosent av stemmesedlene som ble avgitt, sa opposisjonslederen Kemal Kilicdaroglu ifølge Hurriyet.

Kritisert for et urettferdig valg

Utenlandske valgobservatører har kritisert folkeavstemningen for ikke å ha holdt internasjonal standard.

Både OSCE, Organisasjonen for sikkerhet- og samarbeid i Europa, og Europarådets parlamentarikerforsamling har vært kritiske til at ja-siden kom mye lettere til i mediene i forkant av valget. De kritiserer også at valget ble avholdt mens Tyrkia er i unntakstilstand. Nesten 50.000 mennesker er blitt arrestert og nesten 135.000 har mistet jobben eller er blitt suspendert som en del av «oppryddingen» som har foregått etter det mislykkede kuppforsøket i juli i fjor.

178 medieorganisasjoner er blitt stengt, ifølge Committee to Protect Journalists.

Det har vært store demonstrasjoner mot måten valget ble gjennomført på i tyrkiske byer. 38 mennesker ble onsdag arrestert av antiterrorpolitiet etter protestene i Istanbul, melder den tyrkiske avisen Birgün.

– Korsfarermentalitet

Kritikken mot folkeavstemningen ble ikke tatt vel imot av president Erdogan.

– Korsfarermentaliteten i Vesten og deres tjenere her hjemme har forsøkt å angripe oss, sa Erdogan til tilhengere som møtte ham da han ankom flyplassen i Ankara mandag ifølge Reuters.

I presidentpalasset i Ankara fulgte han opp med å si at de «hverken ser, hører eller anerkjenner de politiske rapportene de lager».

– Vi fortsetter på vår vei. Snakk til hånden. Dette landet har gjennomført de mest demokratiske valg, noe man ikke har sett noe annet sted i Vesten.

Erdogan har også sagt at det ikke spiller noen rolle om seieren var knapp.

– Jeg kommer fra en fotballbakgrunn. Det spiller ikke noen rolle om du vinner 1–0 eller 5–0, målet er å vinne, sier han i et intervju med CNN.