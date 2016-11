Som Aftenposten tidligere har skrevet, har det vært store utrenskninger i det tyrkiske forsvaret etter det mislykkede kuppforsøket i juli.

– Noen tyrkiske offiserer som jobber i NATOs kommandostruktur har søkt om asyl i landene som de jobber i, sa Stoltenberg på en pressekonferanse fredag, melder Reuters.

Stoltenberg ville ikke si mer om hvilke land de bor i, hvor mange det er snakk om eller årsaken til asylsøknadene. Men han sa at dette er spørsmål som det enkelte land vil avgjøre.

– Som alltid vil dette være et spørsmålet som blir vurdert og avgjort av de ulike NATO-allierte som et nasjonalt spørsmål, sa Stoltenberg.

STR / TT / NTB Scanpix

100 000 sparket eller suspendert

Ifølge Reuters har Tyrkia sparket eller suspendert over 100 000 mennesker de siste månedene. Dette er både personer fra militær og sivil sektor, samt mange i påtalemyndigheten. Både EU og USA har uttrykt stor bekymring for måten utrenskningene har foregått på.

Selv om NATO har fordømt kuppforsøket, understreker Stoltenberg at straffeforfølgelsen av de skyldige må skje i henhold til lov og rett. Han skal reise til Istanbul på søndag for et møte i NATOs parlamentarikerforsamling. Der vil han også møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Vil rekruttere 30 000 nye

Tidligere denne uken meldte Reuters at Tyrkia vil rekruttere 30 000 til militæret de neste fire årene for å erstatte de mange som har blitt kastet ut etter kuppforsøket. 20 000 mennesker skal ha blitt fjernet fra militæret alene, blant dem 16 000 rekrutter.

Mer enn 240 mennesker, mange av dem sivile, døde under kuppet.

REUTERS TV / X00514

Regjeringen i Ankara mener at Fetullah Gülen står bak kuppforsøket, og har slått hardt ned på institusjoner som er knyttet til den såkalt Gülen-bevegelsen. Selv avviser Gülen, som bor i USA, å ha hatt noe med kuppet å gjøre. Tyrkiske myndigheter har krevd ham utlevert.