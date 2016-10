Tyrkiske kampfly angriper mål i Mosul

De tyrkiske bombardementene blir gjennomført dagen etter at president Recep Tayyip Erdogan sa at det er uaktuelt å holde Tyrkia unna slaget om IS-kontrollerte Mosul.

Tyrkernes deltakelse skaper hodebry for regjeringen i Bagdad, som ser med stor mistro på de om lag 2.000 soldatene Tyrkia har utplassert på irakisk side av grensen.

Tirsdag marsjerte tusenvis av irakiske sjiamuslimer mot Tyrkias ambassade i Bagdad med krav om at tyrkerne må forlate en militærbase i nærheten av Mosul.

– Ut, ut, din okkupant, var blant demonstrantenes slagord.

Det tyrkiske militære nærværet er også svært lite populært i de selvstyrte kurdiske områdene i Nord-Irak. Kurdiske militssoldater utgjør en sentral del av offensiven, og også geriljakrigere fra kurdiske PKK, som er i krig med Ankara, deltar.

Tyrkia selv hevder at de tyrkiske soldatene på irakisk side av grensen har hjulpet til med å trene sunnimuslimske styrker som kjemper mot IS.

Ifølge landets utenriksminister Mevlut Cavusoglu kommer en irakisk delegasjon til Tyrkia senere i uken for å diskutere det tyrkiske nærværet.

– Foran skjema

Titusener av irakiske regjeringssoldater, sjiamuslimske militssoldater, sunnimuslimske stammekrigere og kurdiske militssoldater deltar i offensiven.

Mens irakiske regjeringsstyrker kommer sørfra og befinner seg cirka 2 mil sør for byen, står kurdiske militsstyrker cirka 3 mil øst for byen.

Tirsdag meldte en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon at irakiske styrker ligger «foran skjema» etter at offensiven mot Mosul ble innledet mandag morgen. Samme dag meldte de kurdiske styrkene at de har tatt en pause i framrykkingen etter å ha tatt kontroll over flere landsbyer utenfor Mosul.

Kampene mandag ble beskrevet som intense, preget av harde kamper på bakken, luftangrep, tungt artilleri og bilbombeangrep i regi av IS.

– Langvarig

Mosul har vært kontrollert av IS siden juni 2014, og det er ventet at slaget om byen vil pågå i flere uker, kanskje også måneder. Men det er fortsatt usikkert om IS vil bli værende og kjempe for byen eller om de vil velge en annen strategi.

AZAD LASHKARI / X03711

Forsker Truls Tønnessen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tror de irakiske regjeringsstyrkene og deres støttespillere kan få det vanskelig i Mosul.

– Mosul skiller seg fra andre byer IS har hatt kontroll over, slik som Raqqa og Falluja, ved at den er mye større og at IS i større grad har holdt sivilbefolkningen som gisler, sier Tønnessen, som er tilknyttet FFIs Terra-prosjekt og ekspert på militante islamistgrupper i Syria og Irak.

– Samtidig kan noen sivile støtte IS, ikke fordi de liker IS, men fordi de frykter overgrep fra de militsene som deltar i offensiven mot Mosul, sier han til NTB.

Hjem til jul?

Statsminister Erna Solberg (H) håper de som må flykte fra offensiven mot Mosul i Irak, kan vende hjem til jul.

– En offensiv som den i Mosul skaper en kortvarig krise. Håpet er at krigshandlingene er ferdige og IS er ute av området så folk kan flytte hjem til jul, sier Solberg.

– Det er kapasitet til å motta flyktninger i Norge for øyeblikket. Men vi håper de ikke trenger å flykte så langt, sier Solberg.