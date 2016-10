Tysk politi har pågrepet tre personer etter sprengstoff-funn

Under en ransakelse av en leilighet i et boligområde i Chemnitz fant tysk politi flere hundre gram sprengstoff, opplyser Tom Bernhardt, talsmann for Sachsen-politiet.

– Sprengstoffet ble ikke bare funnet liggende på kjøkkenbordet. Det lå relativt godt skjult, sier han.

Eksplosivene blir ansett for å være så ustabile at de ikke kan flyttes. De blir trolig destruert på stedet når beboerne er evakuert.

Ransakelsen av leiligheten ble gjort i forbindelse med at politiet søkte etter 22 år gamle Jabar Albakr, opprinnelig fra Syria, som er mistenkt for å ha forberedt et bombeangrep.

Politiet i delstaten har sendt ut en pressemelding der de ber om hjelp i søket etter mannen, som hadde på seg en svart mønstret genser.

– Vi må anta at han er farlig, sier Bernhardt.

To personer som skal ha hatt kontakt med Albakr ble pågrepet i nærheten av jernbanestasjonen i byen og en tredje ble tatt i sentrum, opplyser polititalsmannen.

De er avhørt, men kunne ikke si noe om hvor han kan være.

Avisen Tag 24 skriver at politiaksjonen startet lørdag morgen i 5.30-tiden etter at en bombe skal ha blitt funnet i en leilighet i byen.