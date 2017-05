I bydelen Mitte, i hjertet av den tyske hovedstaden, ligger City Hostel Berlin i en typisk murbygning fra det som en gang i tiden var kommunistiske Øst-Berlin. Vegg i vegg ligger den nordkoreanske ambassaden.

Den tyrkiske driveren av det store herberget betaler over 38.000 euro, omtrent 355.000 kroner, i månedlig husleie til de nordkoreanske eierne, ifølge Berliner Zeitung.

Avisen har forgjeves forsøkt å innhente kommentar fra dem som driver herberget.

Risikerer bøter

Ryggsekkturister, interrailere og andre gjester finansierer indirekte verdens mest lukkede land og regimet til Kim Jong-un.

Det blir det nå en slutt på. Ifølge avisen er herberget omfattet av en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd fra i fjor som sier at Nord-Korea ikke kan bruke eiendom til «noe annet formål enn diplomatiske eller konsulære aktiviteter».

Dermed vanker det saftige bøter for driverne om ikke kontrakten med Nord-Korea blir sagt opp.

Får greie anmeldelser

Berlin blir dermed 435 gjestesenger fattigere. Men i en by med et rykte for å ha mange gode herberger, bør det ikke by på store problemer for budsjettbevisste reisende å finne andre alternativer.

På nettstedet Tripadvisor og hos Google har det nordkoreanskeide herberget fått middels gode anmeldelser.

På de populære bestillingsnettstedene Hostelworld og Booking har det ganske gode omtaler med 7,8 av 10 mulige poeng begge steder.

Strengere sanksjoner

Nord-Korea har årevis vært styrt etter et prinsipp kalt «songun», som betyr militæret først. Til tross for at befolkningen lider, bruker landet størsteparten av sine ressurser på forsvaret. Og aller størst er utgiftene til atomprogrammet.

Landets mange atomprøvesprengninger og tester av raketter har ført til strenge sanksjoner mot Nord-Korea og Kim Jong-uns regime.