Tyskland tar et stort skritt i retning av forbud mot nikab i offentlige stillinger

Fredag ble forslag til forbud mot det muslimske heldekkende ansiktssløret nikab behandlet i underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen, og forslaget ble godkjent. Det er den tyske regjeringen som har fremmet forslaget, som også må godkjennes av overhuset i det tyske parlamentet.

– Integrering betyr også at vi er tydelige i våre vurderinger og viser hvor grensen går for vår toleranse for andre kulturer, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fra det kristendemokratiske partiet CDU.

I fremtiden skal personer som bruker nikab, også kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har tidligere uttalt seg svært kritisk til nikab.

– Heldekkende slør må forbys overalt der det er rettslig mulig, sa Merkel i desember i fjor til rundt 1.000 delegater på den to dager lange partikongressen i CDU.