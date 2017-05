Tyskland varsler inspeksjoner etter funn av nazigjenstander hos militæret

– Bundeswehrs generalinspektør har beordret en inspeksjon av alle dens eiendommer for å se om de inneholder gjenstander fra Wehrmacht, sier en talsmann for forsvarsdepartementet søndag.

Talsmannen sier at dersom man finner den typen gjenstander, så skal de fjernes.

Lørdag meldte Speigel Online at et utstillingsskap med hjelmer fra nazitiden torsdag ble funnet utenfor kantina ved en kaserne i Donaueschingen i det sørvestlige Tyskland.

Dessuten hang det bilder av soldater i naziregimets hær Wehrmacht på en vegg i et rom, der pistoler fra samme æra, enda flere hjelmer og militære hederstegn var utstilt.

En talsmann for forsvarsdepartementet har bekreftet opplysningene overfor nyhetsbyrået DPA. Talsmannn la til at gjenstandene ikke ble ansett å være av «kriminell relevans».

Etterforskerne fant et lignende rom ved kasernen i Illkirch i Frankrike, hvor en soldat ble pågrepet forrige uke, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep, hadde tjeneste gjort i en tysk-fransk brigade.

Forsvarsminister Ursula von der Leyen sa onsdag at hun ikke tolererer at Wehrmacht hylles i den nåværende hæren Bundeswehr.