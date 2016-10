UKIP-lederen går av

Det bekrefter James i en pressemelding, etter at nyheten først ble lekket via partikilder til britiske medier. Hun understreker at hun kommer til å fortsette pliktene sine som medlem av EU-parlamentet.

– Det har blitt tydelig for meg at jeg ikke har den nødvendige autoriteten, eller den fulle støtten fra alle mine kollegaer i europa-parlamentet og ledere i partiet til å gjennomføre de endringene jeg mener er nødvendige og som jeg baserte kampanjen min på, sier James i en pressemelding publisert på hennes Twitter-konto.

Farage avviser comeback

James ble valgt til leder i midten av september og tok over stafettpinnen fra Nigel Farages, som gikk av etter brexit-avstemningen. For mange er partiet synonymt med Farage, og James' avgang har satt fart på spekulasjoner om at nestoren er på vei tilbake som partileder, da for tredje gang. Ryktene avvises imidlertid av Farage selv.

– Ikke for ti millioner dollar, sier han til Press Association.

Den storkjeftede og fargerike politikeren har bygd opp partiet, som med sin innvandrings- og EU-kritiske profil er Storbritannias tredje største parti. Det store spørsmålet er nå hva som vil skje med partiet, som har oppnådd sitt store mål om å få Storbritannia ut av EU.

Leverte søknaden for sent

En annen mulig erstatter etter James er EU-parlamentarikeren Steven Woolfe, som har vært partiets talsmann for migrasjon og finans. Han var favoritt til å ta over etter Farage, men ble på kontroversielt vis stengt ute fra ledervalgkampen etter å ha levert inn søknaden sin 17 minutter for sent.

Diane James vant ledervalget i september med 8.461 av 17.970 stemmer og kjempet mot fire andre politikere. I talen etter valget slo James fast at partiet skulle gjøre sine kritikere til skamme.

– Vi skal overliste motstanderne våre, vi skal bygge videre på valgsuksessen vi har oppnådd og gjøre mer, sa hun.