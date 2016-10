UKIP-medlem alvorlig skadet etter slagsmål i EU-parlamentet

Partikollegaen Neil Hamilton, som også sitter i EU-parlamentet, opplyser til Reuters at Woolfe har pådratt seg hjerneblødning. Britiske medier melder at Woolfe ble truffet av et slag, slo hodet og kollapset noe seinere.

UKIP sier partiet avventer opplysninger om Woolfes tilstand.

TV-bilder

– Etter en krangel som fant sted på et møte i UKIPs gruppe i EU-parlamentet i morges, må jeg med dyp beklagelse meddele at Steven Woolfe kollapset og ble brakt til sykehus. Tilstanden hans er alvorlig, heter det i en uttalelse fra fungerende partileder Nigel Farage.

Et bilde som er publisert av ITV News viser en mann som ser ut som Woolfe liggende bevisstløs på en gangvei inne i parlamentsbygningen i Strasbourg, like utenfor selve forsamlingssalen.

En talskvinne for EU-parlamentet, Marjory Van Den Broeke, bekrefter at nødetatene ble tilkalt etter en «medisinsk hendelse» der Woolfe var innblandet kl. 12.40 torsdag.

– Går bedre

Raheem Kassam, som er Farages tidligere rådgiver, opplyste torsdag ettermiddag at tilstanden var livstruende. I en senere Twitter-melding skriver imidlertid Kassam at Woolfe er bevisst og at det går bedre med ham.

The Guardian skriver at Woolfe regnes blant favorittene til å ta over som partileder etter at Diane James tirsdag trakk seg etter bare 18 dager ved roret. Farage har varslet at han ikke ønsker å fortsette, men rykket onsdag ut og konstaterte at han teknisk sett leder partiet i situasjonen som er oppstått.

Anti-EU-partiet UKIP har bare en representant i Underhuset i London, men har mer enn 20 representanter i EU-parlamentet.