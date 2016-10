UNICEF: Flere barn enn noen gang flykter over Middelhavet

Fler enn 20.000 av disse barna er enslige mindreårige som reiser alene, viser anslag fra FNs høykommissær for flyktninger og International Organization for Migration (IOM).

Denne gruppen av ekstra utsatte barn utgjør hittil i år 90 prosent av barna som kommer over Middelhavet til Italia, mot 75 prosent i fjor, forteller UNICEF i en pressemelding.

Adskilt fra foreldrene

De fleste av de anslagsvis 20.000 barna har reist alene, men mange av dem er også blitt adskilt fra foreldrene sine underveis. I hele 2015 kom det 16.500 barn til Italia. 12.300 av dem kom alene.

De aller minste av barna som har kommet, er blitt født om bord på italienske kystvaktskip i Middelhavet.

UNICEF sine folk i Italia forteller at blir situasjonen for de enslige barna blir verre og verre. Systemet som skal ta imot og beskytte dem er allerede overbelastet.

Sårbare

– Hver uke kommer hundrevis av barn hit, hvert eneste av dem har ekstreme behov for hjelp. Enten det er de sårbare, nyfødte babyene, eller det er tenåringer som reiser alene og ikke har noen begreper om hvordan de skal klare seg i et fremmed land, sier Sabrina Avakian i UNICEF i pressemeldingen.

Avakian jobber nå i Calabria i Italia for å kartlegge behovene til flyktning- og migrantbarna som kommer over havet, spesielt de nyankomne.

– Flere av disse barna er traumatiserte etter den farlige reisen. De har sett mennesker drukne, flere av dem har store sår og kjemiske skader fra gummibåtenes drivstoff, og mødre og babyer har spesielle behov for å kunne amme. Alle trenger beskyttelse og tak over hodet, og i dag tar dette for lang tid, sier Avakian.

Høyeste tall på én dag: Over 6.000 migranter plukket opp av italiensk kystvakt

Hittil i 2016 har mer enn 3.600 mennesker på flukt druknet i Middelhavet, ifølge IOM. Et ukjent antall av disse er barn.

Barnevennlige rom

UNICEF har satt opp såkalt barnevennlige rom på flere av skipene til den italienske kystvakten, der de minste barna kan få være trygge, leke og få hjelp. De eldre barna får hjelp og psykososial støtte når de kommer i land.

Det store antallet barn som ankommer landet har ført til store forsinkelser i hjelpeapparatet, og det kan nå ta opp mot et år å få utnevnt verger eller juridisk bistand.

Antallet flyktninger og migranter som hittil i år har kommet sjøveien til Europa, er 318.816, nesten 300.000 færre enn i samme periode i 2015, ifølge IOM.