USA: – Regimet i Syria gjennomfører massedrap på fanger

Midtøsten-sjefen i USA utenriksdepartement, Stu Jones, la frem anklagene mandag.

Ifølge Jones har det syriske regimet drept flere tusen innsatte i Saydnaya-fengslet, som ligger nær den syriske hovedstaden Damaskus. 50 fanger blir hengt hver dag, ifølge Jones.

Likene brennes for å skjule forbrytelsen, sa toppdiplomaten, som la frem bilder som angivelig viser at det er bygget et krematorium i fengselet.

Ubetinget støtte

– Assad-regimet har utført disse grusomhetene og andre, med tilsynelatende ubetinget støtte fra Russland og Iran, sa Jones under fremleggingen, skriver The Washington Post.

Informasjonen skal ha kommet fra menneskerettighetsgrupper, samt «etterretningsvurderinger», opplyste USAs toppdiplomat i Midtøsten. Samtidig kritiserte Jones Russlands rolle i Syria.

– Russland har enten hjulpet eller sett bort fra det regimet har gjort. De har latt massemord, bombing av sykehus, og andre grusomheter skje, sa Jones.

Under møtet mellom Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og USAs utenriksminister Rex Tillerson, skal amerikanske myndigheter ha oppfordret russerne til å «utøve sin store innflytelse over det syriske regimet».

«Slakterhuset»

Amnesty kom i februar med en rapport der de mente å kunne påvise at regimet skal ha henrettet mellom 5.000 og 13.000 personer ved henging på fem år i det aktuelle fengselet.

Saydnaya-fengselet, som har fått kallenavnet «slakterhuset», kontrolleres av militæret i Syria.

I perioden 2011 til 2015 skal 20–50 personer pr. uke blitt hengt.