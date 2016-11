USA advarer mot mulige terrorangrep i Europa

Departementet ber i en uttalelse amerikanske borgere være klar over en økt risiko for terrorangrep i Europa. I uttalelsen heter det at de har pålitelig informasjon som indikerer at IS og al-Qaida planlegger angrep i Europa i tiden rundt årsskiftet. Det advares også om at «ekstreme sympatisører eller selvradikaliserte ekstremister» kan prøve å gjennomføre angrep.

Det amerikanske utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å være på vakt blant annet om de deltar på store arrangementer, utendørsmarkeder, på offentlige transportmidler og når de besøker severdigheter.

Europa får ros for sine tiltak for å unngå angrep, men USA er likevel bekymret, heter det.