USA bryter Syria-kontakt med Russland

Årsaken skal være at Russland «ikke følger opp sine forpliktelser», melder Reuters.

Disse forpliktelsene går blant annet på at man skal forsøke å få til våpenhvile igjen og at man skal jobbe for å få levert humanitær hjelp til de beleirede byene i Syria, skriver AFP.

– Dette er ikke en beslutning vi tar lett på, sier talsmannen John Kirby, som anklager Russland og syriske regjeringsstyrker for å ha trappet opp angrepene mot sivile mål.

USAs utenriksminister John Kerry truet med at dette kunne bli en konsekvens forrige uke.

– De har intensivert angrepene mot sivile områder, og de har målrettet angrep mot kritisk infrastruktur som sykehus. De har hindret humanitær hjelp fra å nå sivile i nød, sier Kirby.

Dødstallene stiger

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er nærmere 400 sivile drept i og rundt Syrias største by Aleppo siden den forrige våpenhvilen brøt sammen for to uker siden. Blant de drepte skal det ha vært minst 72 barn.

Syriske regjeringsstyrker, støttet av russiske kampfly, innledet en offensiv mot de opprørskontrollerte delene av Aleppo 22. september.

ABDALRHMAN ISMAIL / X03740

Det russiske nyhetsbyrået TASS gjengir utspill fra en talsperson for russisk UD, som bekrefter at all Syria-relatert militær kontakt mellom landene har opphørt, men understreker samtidig at det fremdeles blir gjort forsøk på å få til en våpenhvile.

Planla militært samarbeid

Som følge av at USA bryter Syria-kontakten med Russland trekker de tilbake personell som ble sendt til landet, skriver AP. De skulle etablere et felles senter for militært samarbeid og etterretning sammen med russerne hvis våpenhvilen hadde vedvart.

USA vil imidlertid fortsatt kommunisere med russerne i forbindelse med antiterrorarbeidet, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået.

Trekker seg fra atomavtale

I løpet av mandagen har også den russiske presidenten Vladimir Putin varslet at han trekker seg fra en atomavtale med USA.

Dette skjer også som følge av det spente forholdet mellom de to landene, skriver AP.

Avtalen innebærer at de to landene skulle fjerne til sammen 68 tonn våpenanriket plutonium.

Hensikten med avtalen er å redusere faren for atomkrig.

Les mer om Syria-konflikten: