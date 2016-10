USA-ekspert: «Trump er ved kanten av stupet»

– Det har sin virkning i USA når «f-ordet» og «p-ordet» blir avspilt på en video, sier kommentator og USA-ekspert Jan Arild Snoen i det liberalkonservative nettstedet Minerva.

Sent fredag kveld publiserte Washington Post et videoopptak fra 2005 der Donald Trump snakker svært nedsettende om kvinner og bruker ord man vanligvis ikke hører fra politikere.

Trump fortalte at han prøvde å få en gift kvinne til sengs og at han tok kvinner i skrittet. De engelske ordene for dette blir sjelden brukt i amerikanske medier og vekker derfor oppsikt, påpeker altså Snoen.

– De som trodde det var slutt med overraskelser fra Donald Trump, må ha bodd under en stein den siste tiden, sier han.

Forsker Hilmar Langhelle Mjelde ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen mener Donald Trump er farlig nær å bli forlatt som et synkende skip.

Han viser til det som skjedde republikanernes kandidat i 1996.

– Partiet så at Bob Dole ikke kom til å bli valgt. Republikanerne ville redde stumpene og heller konsentrere seg om valgene til Kongressen. De er nesten der nå, sier Mjelde.

TV-debatt i liten sal

Mjelde sier TV-debatten natt til mandag (norsk tid) etter dette blir avgjørende for Trump.

– Trump er beskyldt for å mangle empati. Den neste debatten er et folkemøte med et lite publikum som stiller spørsmål fra salen. Det forventes at en skal oppnå en personlig kontakt med publikum. Debatten ses som avgjørende fordi kampanjen hans nå står ved kanten av stupet, sier han.

Blir ikke kvitt ham

Snoen peker på at de aller fleste i partiet alle tar avstand fra Trumps mange uttalelser, men at det er få av de tunge republikanerne som tar avstand fra ham som partiets kandidat til Det hvite hus

– Republikanerne blir ikke kvitt ham. Noen prøver seg gang han har sagt noe galt, men partiet må bare holde på ham. Nominasjonen er over og han er partiets kandidat.

Snoen mener likevel det gjenstår å se om dette får avgjørende betydning når det gjelder selve valget.

– Trump har hatt nedgang etter TV-debatten, og Clinton har opparbeidet seg en stor ledelse, sier Snoen.

Ingen håp med Trump

Storavisen New York Times bruke sin lederartikkel lørdag på videoen.

Artikkelen slutter slik:

«Vi velger våre presidenter med håp om at de vil gjøre sitt beste for oss, også å prøve - uansett hville feil de og vi har - å representere det beste i oss. Det finnes ikke noe slikt håp for Donald Trump.»

Må vinne over velgere

Mjelde tar utgangspunkt i at det er færre republikanere enn demokrater i USA.

– Trump må derfor mobilisere alle i sitt eget parti og han må vinne over uavhengige velgere. Han sliter med begge deler, og det blir definitivt mye vanskeligere etter denne siste videoen, sier han.

Mjelde tror Trump denne gangen innser at videoen er en krise.

– Apparatet rundt han erkjenner at dette er en krise. Han har bedt om unnskyldning, noe han vanligvis ikke gjør. Det har vært et gjennomgående problem for Trump at skandaler og distraksjoner tidvis overskygger budskapet hans, sier Mjelde.

Trump trenger kvinner

Førsteamanuensis i internasjonale studier Hilde Restad ved Bjørknes Høyskole er også inne på Trumps behov for å vinne nye velgere.

– Han må vinne over nye velgere for å ha sjanse mot Clinton. Han må få kvinner til å stemme på ham. Det blir enda vanskeligere etter denne siste videoen, sier hun.

– Er løpet kjørt for Trump nå?

– Det skulle vært kjørt for lenge siden hvis dette hadde vært en normal politisk prosess. Men dette valget er ikke normalt. Dette kan gå over frem mot valgdagen, sier hun.

Strategien svikter

Mjelde sier det republikanske partiet i 2012 laget et strategidokument der det ble satt opp mål om å trekke til seg flere kvinner og etniske minoriteter.

– Partiet ligger nå an til å gjøre det enda dårligere blant disse gruppene, sier han.

Gammel video

Snoen tror det er mange som sitter på materiale som ikke er til Trumps fordel.

– Blir begeret noen gang fullt når det gjelder Trump?

– Han har jo sjokkert og overrasket lenge. Det har vært mange ting fra fortiden og han kommer hele tiden med nye oppsiktsvekkende uttalelser her og nå. Denne siste videoen er tilbake fra 2005, så det er ikke opplagt for meg at dette får veldig stor betydning, sier Snoen.

– Påvirker dette velgerne?

– Jeg tror de i begrenset grad lar seg påvirke. Han har en oppslutning fasttømret rundt 40 prosent, og spørsmålet er om noen på marginen lar seg påvirke. Dette er likevel ikke gunstig når han ligger rundt 5 prosentenheter bak Clinton. Hvis det for eksempel flytter ytterligere 2 prosentenheter over til Clinton, så blir dette vanskelig for Trump, sier Snoen.

Presidenten må samle

Mjelde retter blikket fremover.

– USA er et veldig sammensatt land med 325 millioner innbyggere. Amerikanerne krever at deres president skal være en samlende leder og et moralsk forbilde. Dette er i utgangspunktet meget krevende. Med sine mange uttalelser mot mexicanere, muslimer og kvinner blir det bortimot umulig for Trump å samle nasjonen, sier Mjelde.