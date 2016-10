USA-eksperter: Trump taper på å bruke Bill Clintons affærer mot Hillary

– Det må komme frem noe nytt som vi ikke har visst om, eller Hillary Clinton må kommentere det på en måte som stiller saken i et nytt lys. Det holder ikke med påminnelser, mener historiker og USA-ekspert Hallvard Notaker.

– Dette er saker som rettslig ble avsluttet på 1990-tallet, minner professor emeritus Ole O. Moen om.

Bill Clinton hadde flere saker der han ble beskyldt for seksuell trakassering og til og med voldtekt. Han nektet for å ha hatt sex med assistenten Monika Lewinsky i Det hvite hus, noe som viste seg å være usant. Han unngikk så vidt riksrett.

Dette sa Trump: Når du er kjent kan du gjøre hva du vil med kvinner.

Bill Clinton er populær og er en viktig støttespiller i konas valgkamp. Han er bedre til å få kontakt med folk, men ingen tror at disse gamle sakene vil svekke Clinton.

Dette er 1990-tallets debatt

– Dette var en del av kulturkampen på 1990-tallet og noe som var viktig for konservative republikanere. Jeg tror ikke disse gamle sakene har noen virkning på de mange unge velgerne som knapt var født den gangen, minner førsteamanuensis Hilde E. Restad om.

Hun viser også til at sakene ikke skadet Clintons popularitet i brede lag av folket den gang og tror ikke det vil gjøre det nå.

Clinton forlot Det hvite hus som en meget populær president. Målinger viste at over 60 prosent syntes han gjorde en god jobb.

Hun viser også til at det er Hillary Clinton som er kandidat og ikke Bill, og at det slår tilbake på Trump når han bruker disse gamle sakene for å trekke oppmerksomheten vekk fra sin egne saker.

CNN skriver at Trump hadde en helt annen holdning til Bill Clintons sexskandaler da de fortsatt var friskt i minne hos amerikanske velgere, altså på 1990-tallet. Da uttrykte Trump sympati for Hillary Clinton og forsvarte ektemannen hennes.

Trump frykter avsløringer

Moen minner også om at Trump ikke svarte direkte på spørsmålet om han noen gang hadde oppført seg slik han sa på opptaket.

– Han frykter trolig for at det kan komme flere avsløringer, og det tror jeg vil skje, sier Moen.

– Jeg er mer spent på om det viser seg å stemme det Donald Trump sier om at han aldri har gjort dette som han sier i den mye omtalte videosnutten, sier Notaker

Trump hevder at Hillary Clinton snakket nedsettende og skal ha forsøkt å true de kvinnene som Bill skal ha utsatt for seksuelle overgrep eller trakassering. Dette ble gransket. Det er ifølge Vox ikke funnet bevis for dette.

Korrespondent Kristoffer Rønneberg fulgte debatten sammen med republikansk ungdom: De ropte hurpe og ta henne Donald.

Ventet for lenge

Douglas Rossinow, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo, tror Donald Trump kan ha ventet for lenge med å trekke beskyldningene mot Bill Clinton inn i valgkampen.

– Tidligere erfaringer med det amerikanske presidentvalget har vist at slike angrep på en kandidats integritet må komme tidlig for å være effektivt. For eksempel så vi hvordan George W. Bush undergravde John Kerrys troverdighet ved å angripe ham tidlig, og å gjenta det ofte, sier Rossinow.

Trump og fire kvinner

Donald Trump hadde under debatten plassert fire kvinner på første rad. Tre av dem, Juanita Broaddrick, Paula Jones og Kathleen Willey har beskyldt Clinton for seksuell trakassering og overgrep. Den fjerde, Kathy Shelton, var 12 år da hun ble voldtatt av en 41-åring i Arkansas. Gjerningsmannen hadde Hillary Clinton som advokat. Hun fikk redusert tiltalen mot gjerningsmannen som var fri etter 10 måneder i fengsel. Ifølge Shelton viser dette at Hillary er hyklersk når hun fremstiller seg selv som en varm støtte for ofre for voldtekt og seksuell trakassering.